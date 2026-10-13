Train Viral Video: ट्रेन से खिड़की से मोबाइल झपटना पड़ा भारी! चलती रेल की खिड़की से लटका रहा चोर, यात्रियों ने नहीं छोड़ा हाथ, फिर जो हुआ…

भागलपुर के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर एक चोर की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई. चलती ट्रेन से एक पैसेंजर का मोबाइल चुराना इस चोर को बहुत महंगा पड़ गया. जैसे ही उसने खिड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की, अंदर बैठे यात्रियों ने समझदारी दिखाते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया. ट्रेन की स्पीड तेज थी और चोर खिड़की से लटक गया. ट्रेन चलती रही और वह काफी दूर तक खिड़की से लटका हुआ घसीटता चला गया. इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. चोर हाथ छुड़ाने के लिए रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आखिर में प्लेटफॉर्म के किनारे उसका हाथ छूट गया और वह नीचे जा गिरा. मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत उसे दबोच लिया. इस घटना ने एक बार फिर ट्रेन के अंदर सफर कर रहे यात्रियों की सेफ्टी और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ते क्राइम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

चलती ट्रेन में चोर की हरकत, फिर यात्रियों ने जो किया

यह पूरी घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. चोर ने सोचा था कि वह आसानी से मोबाइल झपटकर फरार हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पैसेंजर इतने एक्टिव निकलेंगे. जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, यात्रियों ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लिया. ट्रेन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिससे चोर के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और वह हवा में झूलने लगा.

हवा में लटका चोर, लोगों से करने लगा मिन्नतें

ट्रेन के रफ्तार पकड़ने के बाद चोर की हालत खराब हो गई. वह खुद को बचाने के लिए चीखने-चिल्लाने लगा और लोगों से हाथ छोड़ने की मिन्नतें करने लगा. खिड़की से लटके हुए इस शख्स को देखने के लिए ट्रेन के अंदर और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जरा सी गलती किसी की भी जान ले सकती थी.

Shocking: At Shivnarayanpur Railway Station, a thief tried to snatch a mobile phone from a moving train and run away, but he was caught and held through the window https://t.co/Eii1vALd4u — Ramesh Speaks (@rameshofficial0) October 12, 2026

प्लेटफॉर्म पर धड़ाम से गिरा, बाल-बाल बची जान

जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंची, चोर का हाथ फिसल गया और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरा. गनीमत यह रही कि वह ट्रेन के पहियों के नीचे आने से बच गया. प्लेटफॉर्म पर पहले से ही मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया.

पैसेंजर सेफ्टी पर उठे गंभीर सवाल

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिर रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल चोरों का आतंक कब खत्म होगा. हालांकि चोर की इस हरकत से सबक मिलता है, लेकिन चलती ट्रेन से किसी को लटकाना भी जानलेवा साबित हो सकता है. रेलवे अथॉरिटीज को पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी खतरनाक घटनाएं दोबारा न हों.

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