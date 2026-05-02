Home > बिहार > औरंगाबाद में करंट का कहर, 11 हजार वोल्ट की चपेट में आकर युवक की मौत; विभाग पर लापरवाही का आरोप

औरंगाबाद में करंट का कहर, 11 हजार वोल्ट की चपेट में आकर युवक की मौत; विभाग पर लापरवाही का आरोप

11000 volt accident: घटना के बाद से मृतक के परिजनों में शोक में शोक व्याप्त है. बताया जाता है कि मृतक का बीते साल शादी हुई थी और उसकी एक लड़की है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 8:29:52 PM IST

औरंगाबाद में करंट का कहर
औरंगाबाद में करंट का कहर


Aurangabad Electrocution Death India: विद्युत करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. घटना नवीनगर थाना क्षेत्र के बाज़ार की है. जहां 11 हज़ार हाई वोल्ट की चपेट में आने से यह हादसा हो गया. मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के भवनोंखाप निवासी विश्वनाथ राम के 25 वर्षीय पुत्र जितेंद्र राम के रूप में की गई है. 

विभाग पर लापरवाही का आरोप

जानकारी के अनुसार युवक एक बस पर चढ़कर कोई सामान उतार रहा था. इसी क्रम में वह ऊपर से गुजरे हाई वोल्ट तार पर ध्यान नहीं दिया और तार की चपेट में आ गया तथा हादसे का शिकार हो गया. घटना के बाद आक्रोशितों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशितों को समझा-बुझाकर कर शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. 

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जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग

घटना के बाद से मृतक के परिजनों में शोक में शोक व्याप्त है. बताया जाता है कि मृतक का बीते साल शादी हुई थी और उसकी एक लड़की है. स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों के लिए जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि 11 हज़ार हाई वोल्ट की संपर्क में आकर एक युवक बुरी तरह झुलस गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: 11000 volt accidentelectrocution death Indiahigh tension line incidentyoung man death
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