Bihar: दलाल ट्रेन का 100 रुपये का टिकट हजारों में बेच रहे हैं, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

Bihar Katihar Railway Station Train Ticket Touting: बिहार के कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कटिहार जिले के तेलता रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट दलाल की लोगों ने सरेआम हेकड़ी उतार दी. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ही High-Voltage ड्रामा, जिसे देखने के लिए यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. अव्यवस्था के चलते सुबह-सुबह तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगे आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. सोशल मीडिया पर तेजी से और आग की तरह वायरल हो रहे इस ताजा वीडियो ने रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम और सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं.

वहीं, बीच लाइन में ही दलाल को चारों तरफ से घेर लिया. इसके बाद लोगों ने ऑन-कैमरा दलाल की सारी हेकड़ी निकाल दी. वीडियो में लोग दलाल के साथ तीखी बहस करते और उसे बेनकाब करते नजर आ रहे हैं. वहीं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तत्काल टिकट काउंटर पर एक कथित दलाल अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है. रोज़-रोज़ की इस धांधली से तंग आ चुके आम यात्रियों ने इस बार चुप रहने के बजाय ‘सिस्टम’ अपने हाथ में ले लिया. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा और वीडियो अब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के संज्ञान में आ चुका है. आम जनता ने तो अपना फर्ज निभाते हुए दलाल का पर्दाफाश कर दिया है.

तेलता रेलवे स्टेशन का वीडियो हो रहा वायरल

इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय रेलवे में आम आदमी के लिए तत्काल टिकट पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है. खासतौर से शादी-समारोह के सीजन के दौरान लोगों के लिए यह बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है. वहीं, जब इस जंग में ‘दलाल’ अपनी काली करतूतों के साथ घुसपैठ करते हैं, तो सब्र का बांध टूटना लाजमी है. ऐसा ही एक बेहद सनसनीखेज मामला कटिहार के तेलता रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां सुबह-सुबह तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगे आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

कब होगी दलालों पर कार्रवाई

मामला तो संज्ञान में आ गया है, लेकिन RPF इस वायरल वीडियो पर कब तक सोई रहेगी? आखिर अब कार्रवाई में कितना समय लगेगा. प्रशासनिक लापरवाही जारी रही तो दलालों के हौसले बुलंद रहेंगे. अब देखना यह भी बेहद दिलचस्प और अहम होगा कि RPF इस पूरे मामले पर कितनी मुस्तैदी से एक्शन लेती है. वहीं, वीडियो बिल्कुल साफ है और दलाल का चेहरा सामने है. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जुड़ा सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहा है. अगर अब भी इन दलालों पर नकेल नहीं कसी गई, तो रेलवे सुरक्षा और दावों पर सवाल उठना तय है.