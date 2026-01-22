Home > बिहार > Tejashwi Yadav की सुरक्षा घटाई, राजेश राम की सुरक्षा हटाई; इन नेताओं को मिली Z श्रेणी की सिक्योरिटी

Bihar News: बिहार में माननीयों की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z कैटेगरी से घटाकर Y+ कैटेगरी कर दी गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 22, 2026 9:36:20 PM IST

Bihar News
Bihar News


Bihar News: बिहार में माननीयों की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z कैटेगरी से घटाकर Y+ कैटेगरी कर दी गई है. गृह विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट आदेश के अनुसार बिहार में कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा कम की गई है, और कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है. इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में ज़ोरदार चर्चा शुरू हो गई है.

जानकारी के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अब Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z कैटेगरी से घटाकर Y+ कैटेगरी कर दी गई है. पहले तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब कम कर दिया गया है.

इन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई

इसके अलावा तीन सीनियर नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है. जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी और राजेश राम शामिल है. कहा जा रहा है कि यह फैसला राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लिया गया है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों के आकलन पर आधारित है और इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है. हालांकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए है. RJD का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया है और यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

