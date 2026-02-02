व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल

Tejashwi Yadav on Wheelchair: बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) में आज 2 फरवरी को बजट सत्र (Budget Session 2026) का पहला दिन शुरु हो चुका है. पहले दिन ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. सभी के मन में केवल एक सवाल उठ रहा है कि क्या वह बीमार हैं या किसी और तकलीक से गुजर रहे हैं?

व्हीलचेयर पर पहुंचे तेजस्वी यादव

दरअसल, करीब 9 दिन पहले 25 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ठोकर लग गई थी. जिसके कारण उनके पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था. जिसकी जानकारी पार्टी ने कुछ समय पहले ही दे दी थी. माना जा रहा है कि इसी कारण तेजस्वी यादव कुछ लोगों की मदद से व्हीलचेयर पर बैठकर बजट सत्र में पहुंचे. फिलहाल, तेजस्वी यादव डॉक्टर की देखरेख में हैं. इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सोशल मीडिया पोस्ट से मिली है.

बिहार बजट सत्र पर क्या बोलें वीरेंद्र?

तेजस्वी यादव के भाई ने बजट सत्र पर कहा कि “आज से बजट सत्र शुरु हो रहा है. सरकार की हर गलत नीति का हम विरोध करने वाले हैं. एक नीट छात्रा के साथ दो घटना हुई है, उसपर सरकार असमंजस में है. NDA के बड़े नेताओं के परिवार का उसमें हाथ है. सरकार अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है. जनता के हितों के सवाल को आगे करने का काम हम करेंगे.

आरजेडी नेता ने किया दावा

बता दें कि, आज विधआनमंडल के बजट सत्र से पहले RJD ने NEET छात्रा मौत मामले मुद्धा उठाने की योजना बनाई थी. इसको लेकर प्रधान महासचिव विधायक, रणविजय साहू बोले जबतक सदन में नीतीश इस मुद्दे पर सफाई नहीं देंगे. तबतक सदन नहीं चलने देंगे.

