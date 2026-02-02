Home > बिहार > व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल

व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल

Tejashwi Yadav on Wheelchair: बिहार बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसके बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव को क्या हुआ?

By: Preeti Rajput | Published: February 2, 2026 12:21:46 PM IST

बिहार बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे हैं.
बिहार बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे हैं.


Tejashwi Yadav on Wheelchair: बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) में आज 2 फरवरी को बजट सत्र (Budget Session 2026) का पहला दिन शुरु हो चुका है. पहले दिन ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) व्हीलचेयर पर बैठकर सदन में पहुंचे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. सभी के मन में केवल एक सवाल उठ रहा है कि क्या वह बीमार हैं या किसी और तकलीक से गुजर रहे हैं? 

You Might Be Interested In

व्हीलचेयर पर पहुंचे तेजस्वी यादव 

दरअसल, करीब 9 दिन पहले 25 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ठोकर लग गई थी. जिसके कारण उनके पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था. जिसकी जानकारी पार्टी ने कुछ समय पहले ही दे दी थी. माना जा रहा है कि इसी कारण तेजस्वी यादव कुछ लोगों की मदद से व्हीलचेयर पर बैठकर बजट सत्र में पहुंचे. फिलहाल, तेजस्वी यादव डॉक्टर की देखरेख में हैं. इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सोशल मीडिया पोस्ट से मिली है.

बिहार बजट सत्र पर क्या बोलें वीरेंद्र?

तेजस्वी यादव के भाई ने बजट सत्र पर कहा कि “आज से बजट सत्र शुरु हो रहा है. सरकार की हर गलत नीति का हम विरोध करने वाले हैं. एक नीट छात्रा के साथ दो घटना हुई है, उसपर सरकार असमंजस में है. NDA के बड़े नेताओं के परिवार का उसमें हाथ है. सरकार अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है. जनता के हितों के सवाल को आगे करने का काम हम करेंगे. 

Budget 2026: निवेशकों के लिए राहत या झटका? बायबैक टैक्स बदलाव पर इनकम टैक्स ने दी सफाई

आरजेडी नेता ने किया दावा 

बता दें कि, आज विधआनमंडल के बजट सत्र से पहले RJD ने NEET छात्रा मौत मामले मुद्धा उठाने की योजना बनाई थी. इसको लेकर प्रधान महासचिव विधायक, रणविजय साहू बोले जबतक सदन में नीतीश इस मुद्दे पर सफाई नहीं देंगे. तबतक सदन नहीं चलने देंगे.  

Budget 2026: सीएनजी सस्ती करने का रास्ता साफ, वित्त मंत्री ने दिया एक्साइज ड्यूटी में दिया बड़ा तोहफा

You Might Be Interested In
Tags: bihar budget sessionrjdtejashwi yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026
व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल
व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल
व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल
व्हीलचेयर पर नजर आए तेजस्वी यादव; बिहार की राजनीति में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल