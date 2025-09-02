नाइट ड्रेस में तेजस्वी यादव ने पटना में मचाई धूम, मरीन ड्राइव पर लड़कों संग खूब लचकाई कमर

Bihar News: बिहार में 16 दिनों से चल रही मतदाता अधिकार यात्रा का 1 सितंबर को पटना में समापन किया गया। मतदाता अधिकार यात्रा के समापन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल, तेजस्वी यादव का वायरल हुआ एक वीडियो इस बात की पुष्टि कर रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव अपने समर्थकों और अपने भतीजे के साथ एक गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो राजधानी के जेपी गंगा पथ का है।

वीडियो वायरल, मस्ती के मूड में तेजस्वी यादव

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीती रात अपने समर्थकों और अपने भतीजे के साथ राजधानी के जेपी गंगा पथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए बनाए गए गाने पर जमकर डांस किया। अब तेजस्वी यादव का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि, तेजस्वी कोशिश करते हैं कि वह उन स्टेप को फॉलो करें, लेकिन वह बतौर डांसर थोड़ी बहुत ही स्टेप को फॉलो कर पा रहे हैं। हालांकि, अपने टैलेंट के हिसाब से तेजस्वी साथ देने की पूरी कोशिश भी करते हैं।

Udit Raj on Peter Navarro: Trump का नया चेला निकला उदित राज, पीटर नवारो के ‘ब्राह्मण’ वाले बयान का किया समर्थन

यहां देखे वायरल वीडियो –

गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए। हम सब सहजता, सरलता और… pic.twitter.com/buNCqKnA3G — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 2, 2025





गाने के बाद लगाए नारे

यह वीडियो राजधानी के जेपी गंगा पथ पर शूट किया गया। इस दौरान तेजस्वी के सुरक्षाकर्मी भी उनकी सुरक्षा में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गाना खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव कहते सुनाई देते हैं कि हम मोदी जी को नचाते हैं, जिसके बाद उनके समर्थक लालू प्रसाद जिंदाबाद और तेजस्वी भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। बता दें कि राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने 17 अगस्त को मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। जिसका समापन पटना में हुआ। करीब 16 दिनों तक चली इस यात्रा में तेजस्वी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार भी किया।

छह साल बाद फिर Mohan Bhagwat से मिलने जाएंगे मौलाना मदनी! RSS की तारीफ में कही ये बात