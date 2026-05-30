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राजनेता, व्लोगर, एंटरटेनर…तेज प्रताप यादव के कितने रूप? बहुत जल्द रियलिटी शो में आएंगे नजर

Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बहुत जल्द एक रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं. वो राजनीति के अलावा कई तरह की चीजें करते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 30, 2026 11:31:24 AM IST

तेज प्रताप यादव के अलग-अलग रूप
तेज प्रताप यादव के अलग-अलग रूप


Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. कभी राजनीति तो कभी भक्ति अब मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रहे हैं तेज प्रताप यादव. जी हां आपने एकदम सही सुना. तेज प्रताप यादव बहुत जल्द रीजनल शोबीज के टॉप स्टार्स भोजपुरी बवाल में शामिल हों, यह एक ऐसा शो है जो मशहूर लोगों की जिंदगी को दिखाता है. बताया जा रहा है कि राजनेता तेज प्रताप यादव भी इसमें शमिल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक बड़ी हस्ती के तौर पर उनकी दुनिया में यह एक नया कदम है.

बिहार के पूर्व मंत्री और अपनी खुद की पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के विधानसभा में एक भी सीट नहीं हैं. इन सब के बीच तेज प्रताप यादव के कई रूप देखने को मिल रहे हैं. वो एक व्लॉगर के तौर पर जो अलग-अलग अवतार अपनाते हैं. उनके फॉलोअर्स उन्हें तेजू भैया कहकर बुलाते हैं. तेज प्रताप में कई पहलू छिपे हैं.

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कैसा होगा इस शो का फॉर्मेट

गायक और अभिनेता पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे उन लोगों में शामिल हैं जो इस रियलिटी शो में तेज प्रताप के साथ लोगों का ध्यान खींचने के लिए मुकाबला करेंगे, यह शो शायद जून में टेलीकास्ट होगा. इसका फॉर्मेट बहुत आसान है: इसमें प्रतिभागियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाया जाएगा, जिसमें न कोई टास्क होगा, न किसी को बाहर निकाला जाएगा (एलिमिनेशन), और न ही कोई बनावटी ड्रामा होगा. JioHotstar Reality और उनके अपने इंस्टाग्राम पेज पर जारी प्रोमो में तेज प्रताप को एक ऊंची पीठ वाली, सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है. इसके कैप्शन में लिखा था कि बटोरने आ रहे हैं जनता का प्यार, एंटरटेनमेंट बेशुमार.

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तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया

तेज प्रताप यादव के लिए सोशल मीडिया और अब इस शो के माध्यम से इसका विस्तार ऐसे समय में आया है जब उन्हें अपने पिता की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निकाल दिया गया है; इसकी वजह एक निजी रिश्ता था, जिसे उनके परिवार ने मंज़ूरी नहीं दी थी. अब उनके रिश्तों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन दूरी अभी भी बनी हुई है.

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यूट्यूब पर वीडियो भी डालते हैं तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव अपने अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर राजनीति के मुद्दे परप बेहद कम चर्चा करते हैं. उनके एक्स पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. एक्स पर वो ज्यादातर राजनीतिक पोस्ट करते हैं. उसके अलावा, फेसबुक में भी वो इसी तरह से राजनीतिक मुद्दों पर ही अपने विचार साझा करते हैं. इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर उनका एक लाइफस्टाइल पेज है. साथ ही एक नया ‘Sant’ पेज भी है. लेकिन इन सबके अलावा तेज प्रताप यादव ‘TY Vlogs’ और उससे पहले का ‘LR Vlog’ की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं.

Tags: bihar newstej pratap yadav
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