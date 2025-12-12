Home > बिहार > Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप को दिखा भूत! कर दिया दावा; Video Viral

Tej Pratap Yadav Video: बिहार चुनाव में हार के बाद से लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव सुर्ख़ियों में बन गए हैं. दरअसल, तेज प्रताप यादव भले ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं .

Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बाद से लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव सुर्ख़ियों में बन गए हैं. दरअसल, तेज प्रताप यादव भले ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं . उनकी कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिन वीडियो को दर्शक बार बार देखते हैं. इसी बीच तेज प्रताप यादव से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है. दरअसल, तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया हहि कि उन्हें भूत दिखा है. दरअसल, उन्होंने अपने बनाए वीडियो ब्लॉग में भूतों का जिक्र किया है.

क्या बोले तेज प्रताप यादव 

तेज प्रताप यादव ने भूत देखने का दावा करते हुए इस बात का जिक्र किया और कहा कि लोग नेगेटिव शक्तियों का एहसास कर सकते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि भूत होते हैं, और वो असली नहीं होते. साइंस भी भूतों के होने को गलत मानता है. यह अलग बात है कि कुछ लोग भूतों में विश्वास करते हैं, यह एक ऐसी बात है जिस पर लगातार विवाद होता रहा है. लोग पौराणिक किताबों और अपने अनुभवों के आधार पर भूतों के होने का दावा करते हैं. लेकिन, साइंस का मानना ​​है कि कुछ लोगों को गलतफहमियों, वहम या डर की वजह से ऐसी चीजें दिख सकती हैं. दूसरी ओर, कुछ लोग सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर भूत-प्रेत और आत्माओं के होने पर विश्वास करते हैं. इसी सिलसिले में तेज प्रताप यादव ने भूत देखने का दावा करके सनसनी मचा दी है.

तेज प्रताप यादव सुर्ख़ियों में 

वो पहले भी कई मामलों को लेकर खबरों में रहे हैं. जानकारों का मानना ​​है कि भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें बिजनेस में बने रहना आता है. इंस्टाग्राम पर राधिका पॉडकास्ट 2.0 ने एक पोस्ट किया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का एक वीडियो है. वीडियो में वह जिम में पसीना बहाते दिख रहे हैं. पोस्ट में लिखा है, “तेज प्रताप यादव: ऑल-राउंडर 2.0. कभी बांसुरी बजाते दिखते हैं, कभी गिटार पर धूम मचाते हैं, और अब वह जिम में फिल्म धुरंधर के एक गाने पर पसीना बहाते दिख रहे हैं.” एक बात तो पक्की है: तेज प्रताप यादव चाहे पॉलिटिक्स में हों या जिम में, वह ट्रेंड में रहेंगे. इस पोस्ट के वीडियो को करीब 12,000 लोग देख चुके हैं. 28 लोगों ने इस पर कमेंट किया है. 20 लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है. 57 लोगों ने इसे लाइक किया है. 4 लोगों ने इसे बुकमार्क किया है.

