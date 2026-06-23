कौन हैं तेज प्रताप यादव के पीए मोतीलाल राय? जिनपर लालू के लाल ने घर में चोरी करने का लगाया आरोप

Tej Pratap Yadav Residence Theft Case: तेज प्रताप यादव के घर से 20 लाख रुपये की नकदी, सोना, चांदी और दूसरी चीजों की चोरी होने की खबर सामने आई है. उन्होंने पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और चोरी का आरोप अपने पर्सनल असिस्टेंट मोतीलाल राय पर लगाया है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी शिकायत में कहा कि 22 जून की रात 11:30 बजे उनके ड्राइवर अनिल यादव और विशाल नाम के एक सहयोगी ने मोतीलाल राय को हाथ में बैग लिए बाउंड्री वॉल फांदकर भागते हुए देखा था. ये दोनों लोग इस बात के गवाह हैं कि चोरी मोतीलाल राय ने ही की थी.

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

पुलिस में दर्ज कराई गई एक औपचारिक शिकायत में तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनके पर्सनल असिस्टेंट मोतीलाल राय ने नकदी और अन्य कीमती सामीन चुरा लिया. बताया जा रहा है कि मोतीलाल राय वैशाली जिले के मनियारपुर इलाके में स्थित बिशनपुर सैद अली के रहने वाले हैं. तेज प्रताप के घर की अलमारी से चोरी हुए सामान में 20 लाख रुपये की नकदी (पार्टी फंड का हिस्सा), दो तोले की सोने की चेन, सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, दो हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक लैपटॉप, एक लेनोवो लैपटॉप और चार iPhone 17 Pro Max मोबाइल फोन शामिल हैं.

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पीएम मोतीलाल राय पर लगाया आरोप

पुलिस को दिए शिकायत में तेज प्रताप यादव ने मांग की है कि आरोपी पीए मोतीलाल राय के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान व नकदी की बरामदगी की मांग की. बताया जा रहा है क आरोपी पीए अभी फरार है.

4 साल पहले भी हुई थी चोरी

इससे पहले चार साल पहले 2022 में भी तेज प्रताप यादव के घर पर चोरी हुई थी. उस समय उन्होंने चोरी का आरोप एक घरेलू कर्मचारी पर लगाया था. पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया था कि चंदन नाम का एक युवक उनके घर की देखभाल करता था. 27 मई 2022 को चंदन घर में रखी नकदी और अन्य सामान लेकर भाग गया था; उस पर आईफोन समेत तीन बैग चुराने का आरोप था.

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