Home > बिहार > अय्याशी का शौक रखती थी पत्नी, भोले-भले तेज प्रताप करते थे पूजापाठ; क्या धोखेबाज थी ऐश्वर्या राय?

अय्याशी का शौक रखती थी पत्नी, भोले-भले तेज प्रताप करते थे पूजापाठ; क्या धोखेबाज थी ऐश्वर्या राय?

Tej Pratap Yadav On His Divorce: पॉलिटिशियन और कंटेंट क्रिएटर तेज प्रताप यादव, जो स्ट्रीमिंग रियलिटी शो ‘राइज़ एंड फॉल’ में दिख रहे हैं, ने ऐश्वर्या राय के साथ चल रही अपनी तलाक और सेपरेशन की लड़ाई का कारण बताया है.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2026 11:06:30 AM IST

tej pratap yadav and his wife
tej pratap yadav and his wife


Tej Pratap Yadav On His Divorce: पॉलिटिशियन और कंटेंट क्रिएटर Tej Pratap Yadav, जो स्ट्रीमिंग रियलिटी शो ‘राइज़ एंड फॉल’ में दिख रहे हैं, ने ऐश्वर्या राय के साथ चल रही अपनी तलाक और सेपरेशन की लड़ाई का कारण बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रेगुलर अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से चैट करती थीं. शो का एक क्लिप अब वायरल हो गया है, और इसमें पॉलिटिशियन अपनी लंबी कानूनी लड़ाई का बैकग्राउंड शेयर करते हुए दिख रहे हैं.

क्या धोखेबाज थीं तेज प्रताप की पत्नी? 

उन्होंने कहा, “हमारा झगड़ा हुआ था. यह एक नई शादी थी. हमारा तीन महीने तक झगड़ा हुआ था. हम अलग थे. हमने प्रेशर में शादी की थी. मैं उस समय मिनिस्टर था, बिहार का हेल्थ मिनिस्टर. मेरा घर जाने का मन नहीं करता था. कभी-कभी मैं अपने दोस्त के घर रुक जाता था. कभी-कभी मैं कहीं और चला जाता था. वो मुझे घर से जल्दी निकलने नहीं देती थी.”

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अय्याश थी तेज प्रताप की पत्नी 

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उन पर चीखती-चिल्लाती थी, जैसा कि उन्होंने कहा, “मैं सुबह 6 या 7 बजे प्रार्थना करता था. उसे यह पसंद नहीं था. उसने मुझे प्रार्थना न करने के लिए कहा. वो सुबह 4 या 5 बजे तक पार्टी करती थी. मेरी अरेंज मैरिज हुई थी. मैं विधानसभा गया था. मैं शाम को घर वापस आया. मैं बेडरूम में जा रहा था. वह एक लड़के से चैट कर रही थी. उसका एक एक्स-बॉयफ्रेंड था. वह उससे चैट कर रही थी. वह उसे दिल का मैसेज भेज रही थी. वह उसे सब कुछ भेज रही थी. मैंने यह सब दूर से देखा.” “मेरे बारे में एक अच्छी बात यह थी कि जब भी वह लड़ती थी, मैं उसका वीडियो बना लेता था. यह हमारा सबूत बन गया. मैंने इसे कोर्ट में पेश किया. लड़के हमेशा गलत नहीं होते. लड़कियां भी गलत होती हैं.”. उन्होंने बताया कि आज भी जब लड़ाई होती है, और लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है. “इसलिए जब भी लड़ाई होती है, तो मुझे बहुत दुख होता है”, 

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सुर्ख़ियों में रहते हैं तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव, RJD चीफ लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं. वो अपनी उथल-पुथल भरी पर्सनल लाइफ और खराब पारिवारिक रिश्तों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने मई 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी की. शादी में जल्द ही बड़ी मुश्किलें आईं और तेज प्रताप ने कुछ ही महीनों में तलाक के लिए अर्जी दे दी. कपल का अलग होना एक बहुत चर्चित पारिवारिक विवाद बन गया.

Tags: bihar newsrise and falltej pratap yadav
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