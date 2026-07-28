Home > बिहार > Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!

Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!

Tej Pratap Yadav Viral Dance Video: गले में गमछा और सजे-धजे घोड़े की सवारी! तेज प्रताप यादव का नया 'देसी' अंदाज और डांस वीडियो इंटरनेट पर गदर मचा रहा है. देखिए उनके इस खास स्टाइल की पूरी झलक और इस अंदाज के पीछे की वजह.

By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 5:12:59 PM IST

गले में गमछा और सजे-धजे घोड़े की सवारी! तेज प्रताप यादव का नया 'देसी' अंदाज और डांस वीडियो इंटरनेट पर गदर मचा रहा है
गले में गमछा और सजे-धजे घोड़े की सवारी! तेज प्रताप यादव का नया 'देसी' अंदाज और डांस वीडियो इंटरनेट पर गदर मचा रहा है


बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे सिर पर पारंपरिक गमछा बांधकर सजे-धजे घोड़े पर सवार होकर डांस करते दिख रहे हैं. उनके इस स्वैग-भरे अंदाज ने न सिर्फ़ उनके समर्थकों का ध्यान खींचा है, बल्कि राज्य के राजनीतिक हलकों में नई चर्चा भी छेड़ दी है.

सजे-धजे घोड़े पर सवार होकर डांस

बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का है. फुटेज में तेज प्रताप यादव सिर पर गमछा बांधे एक सजे-धजे घोड़े पर बैठे हैं और ढोल-नगाड़ों व पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर जोश के साथ डांस कर रहे हैं. उनके आस-पास समर्थकों की भारी भीड़ उन्हें चीयर करती और नारे लगाती दिख रही है. 

You Might Be Interested In

jiohotstarreality ने तेजप्रताप यादव का यह वीडियो जारी करते हुए लिखा है, ‘Sar pe gamcha baandhkar kariye yeh bawaal hookstep!’ यह एक शो ‘Bhojpuri Bawaal’ का टीजर है जो की 2 अगस्त को प्रीमियर होने वाला है.

तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. जहाँ उनके समर्थक इस अंदाज़ को ‘देसी’ और आम लोगों से जुड़ाव का प्रतीक बताते हैं, वहीं राजनीतिक विरोधी इसे पब्लिसिटी स्टंट करार देते हैं.

पहले भी अनोखे अवतारों के लिए चर्चा में रहे हैं

यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज़ या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चर्चा में आए हैं. इससे पहले भी उन्हें भगवान शिव और भगवान कृष्ण के रूप में तैयार होकर, बांसुरी बजाते, जिम में कसरत करते या होली के जश्न के दौरान पारंपरिक गीतों पर डांस करते देखा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अपने बेबाक और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि तेज प्रताप यादव के इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन उन्हें युवाओं और ग्रामीण पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग पहचान बनाए रखने में मदद करते हैं. हालाँकि, इन हरकतों से कभी-कभी विपक्षी दलों को भी उन पर निशाना साधने का मौका मिल जाता है. तमाम विवादों और राजनीतिक चर्चाओं के बीच, यह साफ़ है कि तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज़ से हमेशा जनता और मीडिया का ध्यान खींचने में कामयाब रहते हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा T20I रन?...

July 28, 2026

क्या है आकांक्षा चमोला का तीसरा राज़, जिसके सामने आने...

July 28, 2026

पंजाबी सिंगर जस मानक ने की सगाई

July 28, 2026

बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे ‘डैडी कूल’ अक्षय!

July 28, 2026

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026
Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!
Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!
Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!
Tej Pratap Yadav Dance Video: गले में गमछा लपेट घोड़े पर सवार होकर आखिर क्यों झूम रहे तेज प्रताप, नए लुक और स्टाइल ने इंटरनेट पर मचाया बवाल!