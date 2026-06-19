Tej Pratap Yadav FIR: क्या लॉरेंस बिश्नोई से है तेज प्रताप का कनेक्शन? अनुष्का के घर में घुस किया खूब हंगामा; भाई का बड़ा दावा

Tej Pratap Yadav FIR: तेज प्रताप को लेकर अक्सर हैरान कर देने वाली खबरे आती रहती हैं. इस बीच इनसे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि काफी समय से अनुष्का यादव का नाम तेज प्रताप से जुड़ रहा है. लेकिन अब अनुष्का के भाई आकाश और तेज प्रताप यादव का नाम एक विवाद में सामने आया है. जानकारी के मुताबिक पटना के पाटलिपुत्र थाने में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. शिकायतकर्ता आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप यादव ने उनके परिवार को धमकाया, घर में घुसे और परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की और फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी.

देर रात आया धमकी भरा कॉल

वहीँ अब इस शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का सीधा सीधा आरोप है कि 6 जून को तेज प्रताप यादव और मोती लाल यादव ने जबरन हमारे घर में घुसने की कोशिश की. इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए आकाश ने बताया कि उनके और तेज प्रताप के बीच बहस हुई थी. इसके बाद, रात करीब 12:30 बजे उन्हें एक इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरा कॉल आया, जिससे वे डर गए. उन्होंने ये भी कहा कि किसने कॉल किया उसने लॉरेंस का नाम लिया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने 10 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आकाश ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया है.

VIDEO | Patna: Akash Yadav, brother of Anushka Yadav alleges, “On June 6, Tej Pratap Yadav and Moti Lal Yadav tried forced entry into our house. Aggressive talks happened over phone, at around 12.30 am, we got threat call from international number, then we were in fear. Then, we… pic.twitter.com/n5tX21JYBR — Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026

जानें पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर अनुष्का के भाई आकाश यादव का आरोप है कि 6 जून को तेज प्रताप यादव और मोती लाल यादव पटना के पाटलिपुत्र इलाके में उनके घर पहुंचे और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की. आकाश ने बताया कि उस समय वो घर पर नहीं थे, बल्कि खाटू श्याम गए हुए थे. आरोप है कि उस दिन तेज प्रताप यादव घर आए और सभी को धमकाया. आकाश का दावा है कि तेज प्रताप यादव ने मोती लाल से भी उन्हें धमकी भरा कॉल करवाया. मोती लाल का कॉल खत्म होने के बाद, मोहित नाम के एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कहा, “मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूं, इसलिए मंत्री के खिलाफ कुछ मत कहना.” आकाश ने इस मामले में सबूत के तौर पर फोन कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में जमा किए हैं.

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