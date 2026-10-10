Bihar Crime: चीखें मारते बच्चे को हवा में झुलाया और पटका जमीन पर...VIDEO ने मचाया हड़कंप, धरा गया कथित तांत्रिक, करने लगा चौंकाने वाले दावे!

Bihar Crime: सोशल मीडिया पर इन दिनों अंधविश्वास और लापरवाही का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला वायरल हुआ है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. अंधविश्वास के नाम पर मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक कथित तांत्रिक श्रवण महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आरोपी बच्चों को हवा में गोल-गोल घुमाकर सीधे जमीन पर पटकते हुए इलाज का दावा कर रहा था. इस खतरनाक और अजीबोगरीब ‘इलाज’ के तरीके को देखकर लोगों में भारी गुस्सा फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासे किए, वे बेहद अजीब और चौंकाने वाले हैं. श्रवण महतो ने पुलिस को बताया कि उसने कोई सामान्य गुरु से ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि उसे सपने में मां कामाख्या ने सफेद साड़ी में आकर तंत्र विद्या सिखाई थी. आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसके पास इलाज कराने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते थे. फिलहाल, पुलिस उसके इन सभी दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है और यह खंगाल रही है कि उसने अब तक कितने मासूमों को इस खतरनाक तरीके से ‘इलाज’ के नाम पर जोखिम में डाला है. पुलिस अब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस काले कारोबार से जुड़े सभी पहलुओं का पर्दाफाश किया जा सके.

वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन

सोशल मीडिया पर जब बच्चों के साथ क्रूरता का यह वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे एक तथाकथित तांत्रिक मासूम बच्चों को हवा में लहरा रहा है और फिर उन्हें जमीन पर फेंक रहा है. इस खतरनाक हरकत पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया ताकि ऐसे खतरनाक अंधविश्वास और लापरवाही पर रोक लगाई जा सके.

सपने में मिली तंत्र विद्या का अजीब दावा

पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी श्रवण महतो ने बेहद हैरान करने वाला बयान दिया. उसने दावा किया कि उसे यह तांत्रिक विद्या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि सपने में मां कामाख्या ने सिखाई थी. उसके मुताबिक, मां कामाख्या ने सफेद साड़ी में आकर उसे बच्चों का इलाज करने का यह अनूठा तरीका सिखाया था. पुलिस उसके इस मानसिक और अजीबोगरीब दावे की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

सीतामढ़ी के परिहार थाना पुलिस ने महादेवपट्टी के श्रवण महतो (भगत) के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। वीडियो वायरल होने पर रेड मारी गई,आरोपी फरार है,तलाश जारी। जांच चल रही है। लोग इतने मूर्ख कैसे है https://t.co/cKkvjgiyD5 — 🦋⁂༄ᗰо𝙣𝒾ĸǻ༄⁂🦋 (@QueenOfBharat1) October 7, 2026

विदेश से लोगों के आने का झूठा दावा

आरोपी ने पुलिस के सामने यह भी डींग हांकी कि उसके पास सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी मरीज इलाज कराने आते थे. वह अपने कथित चमत्कारी इलाज के बड़े-बड़े दावे कर रहा था. हालांकि, पुलिस उसके इन सभी दावों को क्रॉस-वेरीफाई कर रही है और यह जांच रही है कि उसने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया था.

बच्चों की सुरक्षा और आगे की जांच

पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस तथाकथित इलाज की वजह से किसी बच्चे को गंभीर चोट या नुकसान पहुंचा है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कितने समय से इस खेल को चला रहा था और क्या इसमें कोई और भी शामिल है. पुलिस की सख्त कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि अंधविश्वास के नाम पर बच्चों की जान जोखिम में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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