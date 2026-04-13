Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब केस में नहीं मिली लालू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की FIR रद्द करने की अर्जी

Lalu Yadav Land For Job Case: बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लालू यादव को एक बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नौकरी के बदल जमीन घोटाले केस में अपने और परिवार के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी.

लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लैंड फॉर स्कैम मामले में उनके और परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित कार्रवाही को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में राजद सुप्रीमों लालू यादव को थोड़ी राहत भी दी है.

लालू यादव को मिली थोड़ी राहत

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही निचली अदालत को मामले के गुण-दोष की जांच का भी अधिकार दिया गया है.

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चार्जशीट हो चुकी है फाइल

दिल्ली के राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2026 में लालू यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, उनके परिवार और बाकी आरोपियों ने एक’क्रिमिनल एंटरप्राइज’ की तरह काम किया. लैंड फॉर स्कैम मामले में राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 41 आरोपी तय किए थे.

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