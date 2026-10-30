Anant Singh Jamanat Rad : दुलारचंद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अनंत सिंह को सरेंडर करना होगा

Anant Singh Jamanat Rad : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 अक्टूबर,2026) को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेडी(यू) से निकाले गए विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी और उन्हें 1 दिसंबर, 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ठीक से विचार किए बिना ही उन्हें जमानत देकर गलती की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह को मिली राहत को रद्द कर दिया. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अनंत सिंह और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक नीलम देवी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है. अनंत सिंह ने पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनावों में जेडी(यू) के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के बजाय ‘जन सुराज’ के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह के लिए प्रचार करके पार्टी नेतृत्व की खुली अवहेलना की थी.

बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणी की थी और पार्टी नेतृत्व के कामकाज पर सवाल उठाए थे. पार्टी से निकाले जाने के बाद बिहार सरकार ने नीलम देवी को ‘राज्य-स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति’ के पद से हटा दिया, उनका राज्य मंत्री का दर्जा वापस ले लिया और उन्हें सरकारी बंगला मिलने का अधिकार भी खत्म कर दिया. 26 अक्टूबर को राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पटना के 1, मॉल रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया.

जेडी(यू) ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से संपर्क कर ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के तहत अनंत सिंह को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। यह याचिका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश पर दायर की गई थी.

हत्याकांड और कानूनी कार्यवाही

30 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोकामा ताल में हुई एक झड़प में दुलारचंद यादव (जो इलाके के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे) की हत्या कर दी गई थी. दुलारचंद यादव ‘जन सुराज’ के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, तभी उनके समर्थकों की कथित तौर पर अनंत सिंह के काफिले के साथ झड़प हो गई थी. घोसवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, अनंत सिंह और उसके साथियों ने कथित तौर पर दुलारचंद यादव को उसकी गाड़ी से बाहर खींचा, उसके पैर में गोली मारी, उसके साथ मारपीट की और उस पर SUV चढ़ा दी.