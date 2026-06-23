Home > बिहार > दिल्ली में प्यार, लव मैरिज से बच्चा… बिहार आते ही पति ने बदले रंग! दूसरी शादी के खिलाफ टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन; पुलिस-प्रशासन के छूटे पसीने!

दिल्ली में प्यार, लव मैरिज से बच्चा… बिहार आते ही पति ने बदले रंग! दूसरी शादी के खिलाफ टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन; पुलिस-प्रशासन के छूटे पसीने!

महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. पति ने उसे छोड़ा और दूसरी शादी कर ली. इसलिए न्याय की गुहार लगाते हुए टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया.

By: Kajal Jain | Published: June 23, 2026 10:37:28 AM IST

दिल्ली में प्यार, लव मैरिज से बच्चा... बिहार आते ही पति ने बदले रंग! दूसरी शादी के खिलाफ टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन; पुलिस-प्रशासन के छूटे पसीने!
दिल्ली में प्यार, लव मैरिज से बच्चा... बिहार आते ही पति ने बदले रंग! दूसरी शादी के खिलाफ टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन; पुलिस-प्रशासन के छूटे पसीने!


सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराही वार्ड संख्या-4 स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीरों की भीड़ जुट गई.  महिला को कई बार-बार नीचे लाने की कोशिश की गई लेकिन डीएम और एसपी के आने तक वो जिद पर अड़ी रही. करीब 4 घंटे की मशक्कतों के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मां-बेटे को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गई.

लव मैरिज से बच्चा, फिर पति ने छोड़ा

टावर पर चढ़ी महिला की पहचान मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र निवासी गुड्डी देवी के रूप में हुई है. महिला ने आरोप लगाया कि करीब 10 वर्ष पहले मोतीपुर निवासी अमरेंद्र ठाकुर ने दिल्ली-गुरुग्राम में उससे प्रेम विवाह किया था. इस विवाह से दोनों का एक 12 वर्षीय पुत्र भी है. महिला का कहना है कि उसके पति ने बाद में दूसरी शादी कर ली और उसे छोड़ दिया.

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टावर पर चढ़कर लगाई न्याय की गुहार

गुड्डी देवी का आरोप है कि न्याय की मांग को लेकर वह कई बार स्थानीय थाना और पुलिस अधिकारियों के पास गई, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार उपेक्षा से परेशान होकर उसने अपने बेटे के साथ टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया. टावर पर मौजूद महिला ने साफ कहा कि जब तक जिला पदाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) स्वयं मौके पर नहीं पहुंचेंगे तथा उसे न्याय का भरोसा नहीं देंगे, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी. 

इलाके में कोहराम, पुलिस से संभाला मामला

महिला की इस जिद के कारण प्रशासन की चिंता बढ़ गई और पुलिसकर्मी लगातार उसे समझाने का प्रयास करते रहे. घटना के कारण आसपास के इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने टावर के आसपास लोगों को दूर रहने की अपील की. समाचार लिखे जाने तक प्रशासन महिला और उसके बेटे को सुरक्षित नीचे उतारने तथा पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ था.

यह भी पढ़ें:- जीजा के साथ पी शराब, फिर नशे की हालत में 9 महीने भांजी को उठा ले गया कुकर्मी मामा; गांव में चीख-पुकार; खून से लथपथ मिली मासूम!

Tags: home-hero-pos-7
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