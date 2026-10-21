Home > बिहार > Supaul: 9 दिन छाती पर कलश रखकर की मां दुर्गा की कठिन तपस्या, घर लौटते ही ऐसा क्या हुआ कि चली गई जान?

Supaul: 9 दिन छाती पर कलश रखकर की मां दुर्गा की कठिन तपस्या, घर लौटते ही ऐसा क्या हुआ कि चली गई जान?

Sachita Devi Death: सुपौल में महिला ने 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करते हुए कठिन धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया, उसकी अगले ही दिन अचानक मौत हो गई. मंदिर से घर लौटने के बाद रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया.

By: Shristi S | Published: October 21, 2026 7:21:23 PM IST

9 दिन तक छाती पर कलश रखकर मां दुर्गा की पुजा करने वाली महिला की मौत
9 दिन तक छाती पर कलश रखकर मां दुर्गा की पुजा करने वाली महिला की मौत


Supaul Sachita Devi Death: बिहार के सुपौल से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने एक परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. जिस महिला ने 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करते हुए कठिन धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया, उसकी अगले ही दिन अचानक मौत हो गई. मंदिर से घर लौटने के बाद रात में उनकी तबीयत बिगड़ी और सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. महिला की अचानक मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं.

नौ दिनों तक सीने पर कलश रखकर पूजा की

यह घटना सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई. मृतक की पहचान सचिता देवी (35) के रूप में हुई है, जो वार्ड नंबर 4 के रहने वाले वीरेंद्र यादव की पत्नी थीं. परिवार वालों के मुताबिक, सचिता देवी नवरात्रि के पहले दिन से त्रिवेणीगंज बाजार के दुर्गा मंदिर परिसर में सीने पर कलश रखकर देवी दुर्गा की पूजा कर रही थीं. उनका धार्मिक अनुष्ठान नौ दिनों तक चला. मंगलवार को अनुष्ठान पूरा करने के बाद वह मंदिर से घर लौट आईं. परिवार वालों को उम्मीद थी कि पूजा खत्म होने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.

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रात में तबीयत बिगड़ी

परिवार वालों के मुताबिक, घर पहुंचने के बाद सचिता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन बुधवार सुबह उनकी हालत फिर से बिगड़ गई. इस बार उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की. बिना देर किए, उसके घरवाले उसे त्रिवेणीगंज सब-डिविजनल हॉस्पिटल ले गए. वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसे बचा नहीं सके. उन्होंने सचिता देवी को मरा हुआ घोषित कर दिया. यह खबर मिलते ही परिवार में दुख की लहर दौड़ गई. एक दिन पहले ही धार्मिक रस्म पूरी होने की खुशी से भरा घर अब किसी अपने को खोने के गम में डूब गया.

डिहाइड्रेशन या दिल की दिक्कतें हो सकती हैं वजह

हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. उमेश कुमार मंडल के मुताबिक, महिला को बुधवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल लाया गया था. हालांकि, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टर ने मौत की वजह डिहाइड्रेशन और दिल की दिक्कतें बताई हैं. हालांकि, अभी इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है.

Tags: biharSupaul News
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