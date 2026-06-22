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Bihar: सुपौल में श्राद्ध भोज खाने से 150 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, अब दाल में मिली छिपकली

Supaul News: त्रिवेणीगंज बीडीओ अभिनव भारती भी अस्पताल पहुंचे तथा मरीजों की स्थिति का जायजा लिया. अस्पताल के प्रभारी सुपरिटेंडेंट डॉ. इन्द्रदेव यादव ने बताया कि श्राद्ध भोज के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली पाए जाने के बाद लोगों में भय और आशंका का माहौल बन गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 22, 2026 7:26:46 PM IST

सुपौल श्राद्ध भोज मामला
सुपौल श्राद्ध भोज मामला


Bihar News: बिहार के सुपौल से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिले के जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड 10 में बीती देर रात आयोजित एक श्राद्ध भोज के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और सभी खतरे से बाहर हैं. जानकारी के अनुसार, मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड 10 निवासी छोटकेलाल यादव की पत्नी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया था. भोज में लगभग 500 लोग शामिल हुए थे.

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दाल में मरी हुई छिपकली पाई गई

ग्रामीणों ने बताया कि भोजन के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली पाई गई. इसके बाद भोज में शामिल कई लोगों, विशेषकर बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. भोज खाने के बाद बच्चों में पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायतें सामने आने लगीं.

वहीं कुछ लोगों ने चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की. देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल बीमार लोगों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुंचाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली.

लोगों में भय और आशंका का माहौल

त्रिवेणीगंज बीडीओ अभिनव भारती भी अस्पताल पहुंचे तथा मरीजों की स्थिति का जायजा लिया. अस्पताल के प्रभारी सुपरिटेंडेंट डॉ. इन्द्रदेव यादव ने बताया कि श्राद्ध भोज के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली पाए जाने के बाद लोगों में भय और आशंका का माहौल बन गया.

इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि अस्पताल में 150 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है. सभी मरीजों की हालत स्थिर है और कोई भी खतरे की स्थिति में नहीं है.

Tags: bihar newsSupaul News
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