Milk Price Hike: दूध खरीदने के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे! अब इस राज्य में किमतों में इजाफा; जानें नए रेट

Milk Price Hike: अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सुधा डेयरी ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच अब बिहार के लोगों को दूध के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. इससे पहले अमूल (Amul) और मदर डेयरी (Mother Dairy) भी अपने दूध के दाम बढ़ा चुकी हैं. अब सुधा डेयरी ने भी कीमतों में इजाफा कर आम लोगों के घरेलू बजट पर असर डाल दिया है.

22 मई से लागू होंगी नई कीमतें

कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है. नई दरें 22 मई 2026 से लागू होंगी. ऐसे में बिहार के उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के खर्च में अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ सकता है. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम लोगों की चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

जानिए दूध की नई कीमतें

कीमतों में बदलाव के बाद फुल क्रीम मिल्क (गोल्ड) अब 65 रुपये की जगह 67 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. सुधा शक्ति दूध की कीमत 57 रुपये से बढ़कर 59 रुपये प्रति लीटर हो गई है. गाय का दूध यानी सुधा काऊ मिल्क अब 54 रुपये की बजाय 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. वहीं सुधा हेल्दी (टोंड) दूध की कीमत 52 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इसके अलावा सुधा स्मार्ट (डबल टोंड) दूध अब 28 रुपये प्रति आधा लीटर मिलेगा.

क्यों बढ़ाए गए दूध के दाम?

कंपनी के अनुसार उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, पशु चारे की महंगी कीमतें और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की वजह से दूध महंगा करना पड़ा है. पिछले कुछ समय से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका असर माल ढुलाई और सप्लाई चेन पर पड़ा है. यही कारण है कि डेयरी कंपनियां अब अतिरिक्त लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं महंगे

दूध की कीमत बढ़ने का असर केवल दूध तक सीमित नहीं रहेगा. चाय, दही, पनीर, मिठाई और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं. हाल ही में Milma ने भी दूध की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी की थी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल और ट्रांसपोर्ट लागत में राहत नहीं मिली, तो आने वाले समय में खाद्य उत्पादों की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

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