23 साल बाद घर वापस आया बेटा, योगी के वेश में पिता के सामने बजाई सारंगी की धुन, फफक कर रोए परिजन

Son Returned House after 23 Years: बिहार के बक्सर जिले के धनसोई बाजार स्थित लोहार टोली में एक लड़का 23 साल पहले घर छोड़कर चला गया था. सोमवार को वही इंसान योगी के वेश में अपने घर पहुंचा. उसके लंबे बाल, दाढ़ी और सन्यासी का वेश देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पाया. हालांकि जब उसने अपने बचपन की धुन सारंगी पर सुनाई और परिवार के पुराने गाने गाए, तो लोगों ने उसे पहचान लिया. उसके पिता और घर वालों की आंखें भर आईं. उसने परिवार और गांव से जुड़े कई किस्से भी सुनाए, जिसे जानकर उसके परिजनों ने अपने बेटे लखन को पहचान लिया.

बेटे के वापस आने पर लोग खुशी के कारण रोने लगे. परिजनों ने बताया कि 15 वर्षीय लखन शर्मा साल 2003 में अपने पिता की डांट के कारण नाराज हो गया था और घर छोड़कर चला गया था. उसके घरवालों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन वो वापस नहीं आया. हालांकि अब तक उसके परिवार वाले उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके थे.

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घरवालों को कैसे हुआ यकीन?

सोमवार को अचानक से लखन शर्मा हाथों में सारंगी लेकर गांव पहुंचा था. इस दौरान वो एक सन्यासी के वेश में था. इसके बाद उसने जो कहानी बताईं और जो धुन सुनाई. उससे घरवालों को यकीन हो गया कि वो उनका बेटा है. इससे घर में खुशी की लहर दौड़ गई. सूचना मिलते ही उसके बहन-बहनोई और तमाम रिश्तेदार भी उससे मिलने आए. परिवारवालों ने उससे सन्यास खत्म करने की अपील की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि वो सन्यास ले चुका है और सन्यासी धर्म का पालन कर रहा है. वो अपने इस फैसले से परे नहीं जा सकता.

बताया घर वापस आने का कारण

सन्यासी लखन ने कहा कि वो यहां इसलिए आया है क्योंकि उसकी संन्यास प्रक्रिया तभी पूरी होगी, जब वह अपने माता-पिता के हाथों से भिक्षा लेगा. इसके बाद लखन के पिता दीपक ने नम आंखों से बेटे को भिक्षा दी. ये मामला इन दिनों आसपास के इलाकों में भी चर्चा में बना हुआ है.

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