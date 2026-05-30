तीसरी शादी की तैयारी में थी नाबालिग! फेसबुक प्रेमी के घर 100 KM दूर पहुंची, राज खुलने पर रह गए सब हैरान

social media love marriage: अक्सर आपने फेसबुक से प्यार होकर शादी होते हुए मामले देखे और सुने होंगे. इस बार बिहार के शेखपुरा जिला से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां फेसबुक के जरिए बातचीत के दौरान एक लड़की को लड़के से प्यार हो गया. प्यार इतना बढ़ गया कि लड़की शादी करने की जिद्द पर अड़ गई. बातचीत गहराने के बाद लड़की प्रेमी पर शादी को लेकर न केवल दबाव डालने लगी, बल्कि 100 किलोमीटर दूर का सफर तय करके लड़के के घर पहुंच गई.

उसने काफी देर तक हाई वॉल्टेज ड्रामा किया और शादी करने को लेकर काफी जिद्द की. ड्रामा इतना बढ़ गया कि लड़की मानने को तैयार नहीं और मामला थाने जा पहुंचा. मिली जानकारी के मुताबिक लड़की और लड़का दोनों ही नाबालिग हैं.

क्या था पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि युवती पटना जिला में घोसवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की को एक फेसबुक के जरिए नाबालिग लड़के से प्यार हो गया. प्यार के चलते युवती शादी करने पर लगातार प्रेशर बनाने लगी. उसके द्वारा हंगामा करने पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई. युवती को किसी तरह समझा बुझाकर घर भेजा गया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच भी काफी कहासुनी हुई. हालांकि, पुलिस द्वारा मामले को शांत कराया गया.

पुलिस द्वारा दोनों को हिरासत में लिया गया

जानकारी के मुताबिक, युवती द्वारा प्रेमी के घर पर हंगामा करते हुए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि युवती की पहले ही दो शादियां हो चुकी है. लोगों द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों प्रेमी जोड़ों को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि, मामले में अभी पूछताछ की जा रही है. बहुत ज्यादा चीजें अभी इस मामले में स्पष्ट नहीं हो पाई हैं.