Viral Video: सीवान में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, 4 घंटे बाद प्रेमी ने सुरक्षित नीचे उतारा

बिहार के सीवान जिले के मैरवा में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए करीब चार घंटे तक प्रयास चलता रहा. आखिरकार, युवती के प्रेमी ने टावर पर चढ़कर उससे बातचीत की और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

कहां का है मामला?

यह मामला मैरवा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव का है। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने के लिए समझाने लगी. हालांकि, काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद युवती नीचे नहीं उतरी.

इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी नीरज कुमार को मौके पर बुलाया. पहले उसने नीचे से ही युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह खुद टावर पर चढ़ गया. करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद वह युवती को सुरक्षित नीचे ले आया.

पुलिस मामले की जांच जारी है

युवती की पहचान सूर्यपुरा गांव निवासी विजेता कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल, युवती के टावर पर चढ़ने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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