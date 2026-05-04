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शहाबुद्दीन के बेटे MLA ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी, जमीन कब्जा करने का आरोप, DIG समेत पहुंची थाने की पुलिस

डीआईजी निलेश कुमार के नेतृत्व में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की गई है. कोर्ट से वारंट मिलने के बाद ओसामा शहाब के छापेमारी उनके शहर करे आवास के साथ ही पैतृक आवास पर भी की गई है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 4, 2026 11:33:00 AM IST

शहाबुद्दीन के बेटे MLA ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी, जमीन कब्जा करने का आरोप, DIG समेत पहुंची थाने की पुलिस


osama shahabs house raided by police:  सिवान में पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे और आरजेडी के विधायक ओसामा शहाब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सिवान में शहाब के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीवान की महादेवा ओपी में दर्ज मामले को लेकर शहाब के आवास पर छापेमारी की गई है. दरअसल, उनपर डॉक्टर की जमीन को जबरन कब्जा करने का है आरोप है. इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस छापेमारी करने वारंट के साथ पहुंची थी.

डीआईजी निलेश कुमार के नेतृत्व में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की गई है. कोर्ट से वारंट मिलने के बाद ओसामा शहाब के छापेमारी उनके शहर करे आवास के साथ ही पैतृक आवास पर भी की गई है. 

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क्या था पूरा मामला? 

मिली जानकारी के मुताबिक ओसामा शहाब पर जबरन एक डॉक्टर की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा था. इतना ही नहीं बल्कि, आरोप यह भी है कि डॉक्टर के स्टाफ के साथ मारपीट करने के साथ ही धमकाया भी गया था. यह मामला महादेवा थाना में दर्ज है. जानकारी के मुताबिक पुलिस उनके घर पर गिरफ्तारी के लिए गई थी, लेकिन शहाब अपने दोनों ठिकानों में से कहीं पर भी मौजूद नहीं मिले. जमीन से जुड़े विवाद के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है. हालांकि, पुलिस द्वारा कार्यवाही तेज कर ददी गई है और लगातार उनकी तलाश की जा रही है. 

पुलिस ने कही ये बात

महादेवा थाने में दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने कहा कि ओसामा शहाब की पुलिस लगातार तलाश कर रही है, फिलहाल वे नहीं मिले हैं. इसके साथ ही पुलिस द्वारा जबरन जमीन कब्जा करने और रंगदारी करने वाले लोगों को चेतावनी दी और कहा कि सिवान पुलिस लगातार इन मामलों में सक्रिय है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा. 

Tags: osama shahabs
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