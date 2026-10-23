Siwan Firecracker Blast: सिवान में बड़ा हादसा, पटाखा बनाने के दौरान भीषण विस्फोट, चार लोगों की मौत

Siwan Firecracker Factory Blast: बिहार के सिवान जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. जामो थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव में पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना भीषण था कि मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद अब तक चार लोगों के शव बरामद किए गए हैं. वहीं, मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही सिवान के जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस और प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है.

इलाके में मची अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, अलमापुर गांव में अमीरुद्दीन के मकान में पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. विस्फोट की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की गई.

जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि संबंधित मकान में पटाखा बनाने का काम किए जाने की सूचना मिल रही थी. इसी मकान में विस्फोट हुआ है.

मकान में मौजूद थे सात लोग, चार के शव मिले

एसपी भारत सोनी के अनुसार, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, विस्फोट के समय मकान में कुल सात लोग मौजूद थे. अब तक चार लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. अन्य लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है.

एसपी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने मकान में पटाखा निर्माण के लिए लाइसेंस होने की बात कही है. हालांकि, मामले में एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस और पटाखा निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

एफएसएल टीम कर रही जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है. टीम विस्फोट के कारणों और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि मकान में पटाखा निर्माण किस तरह किया जा रहा था और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

फिलहाल, अलमापुर गांव में राहत एवं बचाव अभियान जारी है. प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों की तलाश करना और हादसे से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करना है. विस्फोट के वास्तविक कारणों और पटाखा निर्माण से संबंधित वैधानिक प्रक्रियाओं की स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.