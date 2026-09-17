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Sitamarhi Viral Video: गणेश उत्सव में मर्यादा तार-तार, दो लड़कियों ने पकड़े… फिर किया गंदा डांस, आर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल

Bihar Sitamarhi Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में गणेश उत्सव के लिए लगाए गए मंच के सामने डांस कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है. वीडियो में पीछे भगवान गणेश की तस्वीर और ‘गणेश उत्सव’ लिखा हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था.

By: Hasnain Alam | Published: September 17, 2026 8:01:02 PM IST

सीतामढ़ी डांस वायरल वीडियो
सीतामढ़ी डांस वायरल वीडियो


Bihar Sitamarhi Viral Video: बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो भूतही ब्रह्मस्थान में गणेश उत्सव के दौरान आयोजित मेले का बताया जा रहा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो को लेकर धार्मिक आयोजन में मनोरंजन कार्यक्रम की प्रस्तुति और धार्मिक मर्यादा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कार्यक्रम में डांस के दो डांसर लड़कियां अश्लील हरकत कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो में गणेश उत्सव के लिए लगाए गए मंच के सामने डांस कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है. वीडियो में पीछे भगवान गणेश की तस्वीर और ‘गणेश उत्सव’ लिखा हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था.

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धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

वायरल वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि धार्मिक मेले के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में धार्मिक भावनाओं और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आयोजन समिति और कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार पुलिस और सीतामढ़ी पुलिस को टैग करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की गई है. पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि भगवान गणेश की तस्वीर के सामने आपत्तिजनक तरीके से डांस कराया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

पुलिस से कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पुलिस से मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एक पोस्ट में कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में हिंदू रक्षा दल द्वारा खुद कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.

ऐसे बयानों के बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है.

Tags: bihar newshome-hero-pos-6sitamarhi news
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