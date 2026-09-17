Sitamarhi Viral Video: गणेश उत्सव में मर्यादा तार-तार, दो लड़कियों ने पकड़े… फिर किया गंदा डांस, आर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल

Bihar Sitamarhi Viral Video: बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो भूतही ब्रह्मस्थान में गणेश उत्सव के दौरान आयोजित मेले का बताया जा रहा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो को लेकर धार्मिक आयोजन में मनोरंजन कार्यक्रम की प्रस्तुति और धार्मिक मर्यादा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कार्यक्रम में डांस के दो डांसर लड़कियां अश्लील हरकत कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे वीडियो में गणेश उत्सव के लिए लगाए गए मंच के सामने डांस कार्यक्रम होता दिखाई दे रहा है. वीडियो में पीछे भगवान गणेश की तस्वीर और ‘गणेश उत्सव’ लिखा हुआ नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था.

हिन्दुओ का इतना नाश किसी ने नही किया जितना स्वंम हिन्दू ने किया है।

ये है बिहार का सीतामढ़ी का भुतहा ब्रह्मस्थान का गणेश उत्सव।

पीछे भगवान गणेश का तस्वीर और गणेश उत्सव लिखा है।

कमेटी के सदस्यों का नाम तस्वीर के साथ है कि इन कमीनो ने ही हमारे इष्ट का इतना भद्दा मजाक बनवाया है।

इन… pic.twitter.com/bbuMUn0DPn — Aditya bajirao Mishra (@aditya_pandit08) September 17, 2026

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

वायरल वीडियो को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि धार्मिक मेले के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में धार्मिक भावनाओं और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आयोजन समिति और कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार पुलिस और सीतामढ़ी पुलिस को टैग करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की गई है. पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि भगवान गणेश की तस्वीर के सामने आपत्तिजनक तरीके से डांस कराया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

पुलिस से कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पुलिस से मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एक पोस्ट में कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में हिंदू रक्षा दल द्वारा खुद कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.

ऐसे बयानों के बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक रूप से क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है.