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पहले दिया शादी का झांसा, फिर कई बार बनाए नाबालिग से संबंध… जब गर्भवती हुई तो कर दिया कांड

Minor Girl Relationship Case: सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की ने युवक पर आरोप लगाया था कि उसने उसका बार-बार शोषण किया है, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई, उसके बाद क्या हुआ चलिए जानें.

By: Shristi S | Published: August 7, 2026 7:27:17 AM IST

सीतामढ़ी में नाबालिग के साथ शादी का झांसा दे कई बार बनाए संबंध
सीतामढ़ी में नाबालिग के साथ शादी का झांसा दे कई बार बनाए संबंध


Sitamarhi Minor Girl Assault Case: बिहार के सीतामढ़ी से ऐसा मामला सामने आया है जो इंसानियत को झकझोर देगा. जहां एक नाबालिग लड़की को शादी के सपने दिखाए गए, भरोसा जीतकर उससे कई बार संबंध बनाए गए और जब वह मां बनने वाली होती है तब आरोपी न तो सिर्फ उसे शादी से इनकार कर देता है, बल्कि उसके परिवार वालों को मारने की धमकी भी देता है.

घटना जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र की है. जहां नाबालिग लड़की ने युवक पर आरोप लगाया था कि उसने उसका बार-बार शोषण किया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्या आरोपी के साथ-साथ सात और नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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पहले किया था शादी का वादा फिर मुकरा

पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि गांव के ही एक युवक ने उससे शादी करने का वादा किया. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसने उसके साथ कई बार संबंध बनाए. कुछ समय बाद जब उसने अपनी मां बनने वाली बात युवक को बताई तो पहले उसने शादी करने का वादा तो कर दिया, लेकिन बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी से साफ इनकार कर दिया.

पीड़िता की मां से की मारपीट

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब पीड़िता और उसकी मां ने शादी की बात उठाई तो आरोपी पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण लेकर न्याय की मांग की.

शिकायत के बाद सात लोगों पर दर्ज FIR

रुन्नीसैदपुर थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मुख्य आरोपी समेत सात और लोगों के नाम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच महिला पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों  के तहत जांच को प्राथमिकता दी जा रही है.

Tags: biharcrime
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