सात फेरे किसी और के साथ, दिल में बसा था कोई और! शादी के बाद प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, वीडियो बना परिवार को दी धमकी

अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें प्रेम के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. ऐसी ही एक मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला से आया है. जहां एक युवती की परिवार वालों ने शादी करवा दी, लेकिन उसने अपने मन को किसी और को अपना हमसफर चुना था. इसके बाद वह अपने प्रेमी संग फरार हो गई और शादी कर ली. अब उसका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

लड़की ने अपने प्रेमी संग एक वीडियो डालकर अपने ससुराल वालों और परिवार को आगाह किया है. उसने वीडियो में कहा, ‘मेरा नाम रुकसार खातून है. मेरे पिता का नाम मोहम्मद दजगर और मां का नाम संजमारा खातून है. मैं ग्राम भूपरस, थाना डुमरा, जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूं. मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं. मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव या जोर-जबरदस्ती नहीं है.’

परिवार वालों ने करवा दी दूसरी जगह शादी

आगे लड़की ने बताया, ‘मेरे परिवार वाले मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से नहीं करना चाहते थे. उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी थी. इसलिए मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आ गई और शादी कर ली. इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और न ही किसी ने मुझे बहला-फुसलाकर या जबरदस्ती अपने साथ लाया है.’

लड़के को कुछ भी हुआ, तो अच्छा नहीं होगा

वीडियो के अंत में युवती ने कहा कि अगर उसके प्रेमी को कुछ भी हुआ, तो इसके जिम्मेदार युवती के ससुराल वाले और परिवार वाले होंगे. साथ ही कहा कि उन्हें ढूढ़ने का प्रयास ना करें, दोनों जहां भी हैं सुरक्षित हैं.

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