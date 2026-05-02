Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप

Simariya Village Fire: जनपद पंचायत नरवर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका.

आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं

कई लोग बाल्टियों और पानी के अन्य साधनों के जरिए आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन लपटें लगातार फैलती रहीं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और मदद में जुट गए. बताया जा रहा है कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. वहीं, आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल है. प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है, और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और सहायता की मांग की है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.