Home > बिहार > Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप

Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप

Village fire incident: कई लोग बाल्टियों और पानी के अन्य साधनों के जरिए आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन लपटें लगातार फैलती रहीं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 6:13:26 PM IST

गांव में अचानक लगी आग
गांव में अचानक लगी आग


Simariya Village Fire: जनपद पंचायत नरवर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. 

आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं 

कई लोग बाल्टियों और पानी के अन्य साधनों के जरिए आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन लपटें लगातार फैलती रहीं. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और मदद में जुट गए. बताया जा रहा है कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. वहीं, आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. 

You Might Be Interested In

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल है. प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है, और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और सहायता की मांग की है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: massive blaze Simariyarural fire newsSimariya village firevillage fire incident India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट...

May 2, 2026

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026
Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप
Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप
Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप
Simariya Village Fire: गांव में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में बेकाबू हुई लपटें; मचा हड़कंप