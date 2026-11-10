Bihar में JDU-BJP के बीच बढ़ रही दूरी? MLC चुनाव के बाद गठबंधन में खटास पर मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा संकेत

Shravan Kumar on BJP JDU Relation: बिहार की सियासत में चुनावी नतीजे सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके असर से राजनीतिक गठबंधनों के समीकरण भी बदलने लगते हैं. बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर हुए MLC चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन JDU के मुकाबले बेहतर रहा. इसके बाद दोनों दलों के बीच आपसी तालमेल और अंदरूनी नाराजगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बिहरा में NDA के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या चुनावी नतीजों ने नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में दूरी बढ़ा दी है? इन अटकलों के बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है.

MLC चुनाव के बाद जेडीयू-बीजेपी के रिश्ते खराब

मंत्री श्रवण कुमार ने माना है कि MLC चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ है. हालांकि, उन्होंने इसे गठबंधन के लिए कोई बड़ा संकट मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि NDA और दोनों पार्टियों के टॉप लीडरशिप ने पूरी स्थिति का रिव्यू किया है. जल्द ही ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और स्थिति नॉर्मल हो जाएगी. श्रवण कुमार ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और गाइडेंस में NDA सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी.

क्या नीतीश कुमार फिर से RJD में शामिल होंगे?

बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा कोई नई बात नहीं है. अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में कई बार गठबंधन बदलने की वजह से, हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद ऐसे कयास लगते हैं. MLC चुनाव के बाद नीतीश कुमार के फिर से RJD में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई. हालांकि, श्रवण कुमार ने इन संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चाय की दुकानों पर ऐसी चर्चाएं ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है. उनके मुताबिक, नीतीश कुमार की लीडरशिप में NDA सरकार मजबूती से काम कर रही है.

MLC चुनाव में BJP जीती, जेडीयू को झटका

बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के आठ सीटों के चुनाव में, NDA में बीजेपी और जेडीयू ने चार-चार सीटों पर कैंडिडेट उतारने का फैसला किया था. लेकिन, नतीजों में बीजेपी को तीन सीटें मिलीं, जबकि जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिली. तिरहुत टीचर्स सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह, दरभंगा ग्रेजुएट्स सीट पर सर्वेश कुमार और कोसी ग्रेजुएट्स सीट पर डॉ. एनके यादव जीते. पटना ग्रेजुएट्स सीट पर जेडीयू के नीरज कुमार जीते.

दूसरी तरफ, पटना टीचर्स सीट पर आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार ने बीजेपी के नवल किशोर यादव को हराया. दरभंगा टीचर्स सीट पर जन सूरज के सपोर्ट वाले सुरेश प्रसाद राय जीते. सारण टीचर्स सीट पर इंडिपेंडेंट राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर को हराया, जबकि तिरहुत ग्रेजुएट्स सीट पर इंडिपेंडेंट बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के अभिषेक झा को हराया.

अलायंस के अंदर तालमेल का टेस्ट

चुनावों के बाद, BJP और जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी और तोड़-फोड़ के आरोपों ने अलायंस के अंदरूनी डायनामिक्स पर सवाल खड़े कर दिए थे. खासकर, राहुल गांधी की BJP में वापसी और चुनाव नतीजों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बेचैनी की बातें हो रही थीं. अब, श्रवण कुमार के बयान से यह साफ हो गया है कि अलायंस के अंदर कुछ मतभेद तो हैं, लेकिन लीडरशिप अभी उन्हें सुलझाने पर काम कर रही है. इसलिए, आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच तालमेल कैसे बेहतर होता है, यह बिहार की पॉलिटिक्स के लिए अहम होगा.