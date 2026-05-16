Home > अजब गजब न्यूज > प्लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार, पटरी पर कूदे पड़े लोग… 5 जिंदगियां और ऊपर से गुजरती मौत, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो!

प्लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार, पटरी पर कूदे पड़े लोग… 5 जिंदगियां और ऊपर से गुजरती मौत, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो!

अपने दो बच्चों को बचाने के लिए एक मां ने अपनी जान जोखिम में डाल दी. ये घटना बिहार के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां ट्रेन को करीब आता देख मां ने दोनों बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया और 3 महिलाओं के साथ जिंदगी-मौत के बीच जूझती रही. इस वीडियो में जो हुआ, वो मंजर देखकर आपकी रुह भी कांपने लगेगी.

By: Kajal Jain | Last Updated: May 16, 2026 3:33:23 PM IST

प्लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार, पटरी पर कूदे पड़े लोग... 5 जिंदगियां और ऊपर से गुजरती मौत, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो!
प्लेटफॉर्म पर मच गई चीख-पुकार, पटरी पर कूदे पड़े लोग... 5 जिंदगियां और ऊपर से गुजरती मौत, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो!


बिहार के समस्तीपुर जिले में यात्री नियमों की अनदेखी ने 5 जिंदगियों को खतरे में डाल दिया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां ने अपने दो मासूमों की जान बचाने के लिए पटरी के बीच छोटी सी जगह में छिप जाती है. इस दौरान एक फुल स्पीड ट्रेन महिला से टकराते हुए गुजरती रहती है. हादसे के वक्त 2 अन्य महिलाएं भी प्लेटफॉर्म के नीचे चिपककर बैठी हुई थीं. जिंदगी और मौत के बीच 5 लोगों की जंग की ये घटना वहां खड़े दूसरे यात्रियों को भी सख्ते में डाल देती है. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो के मुताबिक, ये घटना शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन की है, जहां तीन महिलाएं अपने दो बच्चों के साथ बिना बाड़ वाली पटरियों को पार कर रही थीं, तभी अचानक एक ट्रेन आ गई. ट्रेन को करीब आते देख महिलाएं घबरा गई. ऐसी स्थिति में अचानक सूझबूझ से मां ने अपने बच्चों को आंचल में भर लिया. तब दोनों महिलाएं भी प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच संकरी जगह में छिप गई और ट्रेन के गुजरने तक जिंदगी-मौत से जूझती रहीं.

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घायल हो गई मां

इस दिल दहलाने वाली घटना में मां को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो अपने बच्चों और साथियों को एक जानलेवा दुर्घटना से बचाने में कामयाब रहीं. ट्रेन के जाते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए पटरी पर कूद पड़े. इस दौरान पहले बच्चों को पटरी से अलग किया गया और महिलाओं को एक-एक करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया. मां को भी बच्चों के साथ इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

लोगों का फूटा गुस्सा

इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोगों ने यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं तो कुछ यूजर्स ने रेलवे नियमों की अनदेखी पर फटकार लगाई है. एक यूजर ने भारतीय रेलवे स्टेशनों पर बाड़ न होने की समस्या को उजागर किया है तो कुछ लोग मां और अन्य महिलाओं की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- पुरुष ही क्यों होते हैं गंजे, महिलाएं क्यों नहीं? ‘बाल गायब’ होने की ये वजह जानकर पकड़ लेंगे अपना सिर!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: bihar newsRailway Accidentsamastipur News
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