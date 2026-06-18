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बिहार के नए महाधिवक्ता बने एस.डी. संजय, सम्राट कैबिनेट ने नियुक्ति को दी मंजूरी

Bihar Advocate General: वरिष्ठ अधिवक्ता एस. डी. संजय को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जिलकी मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रीपरिषद् की बैठक में दी गई. बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.डी. संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) नियुक्त किया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 18, 2026 6:19:05 PM IST

बिहार के नए महाधिवक्ता बने एस.डी. संजय.
बिहार के नए महाधिवक्ता बने एस.डी. संजय.


Bihar Advocate General: वरिष्ठ अधिवक्ता एस. डी. संजय को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जिलकी मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रीपरिषद् की बैठक में दी गई. बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.डी. संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) नियुक्त किया है.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई. यह नियुक्ति पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के 14 जून 2026 को दिए गए इस्तीफे के बाद की गई है. पी.के. शाही को 16 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त किया था। उनके इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए एस.डी. संजय के नाम पर मुहर लगा दी. 

चलिए जानते है एस.डी संजय के बारे में  

देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों में शुमार एस.डी. संजय ने वर्ष 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से ऑनर्स सहित एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी.

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चार दशक से अधिक लंबे कानूनी करियर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक महत्वपूर्ण और जटिल मामलों की सफल पैरवी की है.

वर्ष 2010 में उन्हें बिहार सरकार का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था.

वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें पटना हाई कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, जहां उन्होंने वर्ष 2020 तक केंद्र सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा.

उनकी विधिक दक्षता और अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। वे सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

बधाईयों का लगा तांता

एस.डी. संजय की नियुक्ति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता संजय सिंह, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर, सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप सहित अनेक अधिवक्ताओं और विधि विशेषज्ञों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

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