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पवन सिंह के गाने पर डांस करके फंस गईं SBI की मैनेजर, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

Bihar SBI Manager Dance Viral Video: वीडियो में 3 महिलाएं भोजपुरी गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं. कुछ देर बाद एक महिला डांस करना बंद कर देती है और अन्य दोनों महिलाओं का उत्साह बढ़ाती नजर आती हैं.

By: JP Yadav | Published: August 18, 2026 10:30:25 AM IST

पवन सिंह के गाने पर डांस करके फंस गईं SBI की मैनेजर, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो
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Bihar SBI Manager Dance Viral Video: बिहार के बगहा जिले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भीतर भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में 3 महिलाएं भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. साड़ी पहने महिला बैंक मैनेजर भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं. यह वीडियो उनके चैंबर का बताया जा रहा है. वहीं, वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है. इस बारे में मैनेजर का कहना है कि इस वीडियो के जरिये उनकी छवि धूमिल की जा रह है. यह वीडियो बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड स्थित एसबीआई शाखा का बताया जा रहा  है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

सूत्रों के मुताबिक, वायरल वीडियो शनिवार (15 अगस्त, 2026) यानी स्वतंत्रता दिवस का बताया जा रहा है. वीडियो में बैंक शाखा जैसा परिसर दिखाई दे रहा है. हालांकि, वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया? इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

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बैंक मैनेजर ने कहा- मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा

वायरल वीडियो में बैंक मैनेजर के भी डांस करने का दावा किया जा रहा है. इस संबंध में बैंक मैनेजर किरण कुमारी से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने वीडियो को लेकर लगाए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई है.

वहीं, मधुबनी के BDO कुंदन कुमार ने कहा कि उन्होंने अभी वायरल वीडियो नहीं देखा है. वीडियो देखने के बाद संबंधित लोगों से बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता, वीडियो में दिखाई दे रही महिलाओं की पहचान और वीडियो के स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले में जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

 

Tags: Bihar viral videohome-hero-pos-3
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