सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Sasaram Patna Passenger Train Fire: बिहार के रोहतास जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सोमवार सुबह रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब आरा होते हुए पटना जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 6:00 बजे हुई. जैसे ही ट्रेन में आग लगी, प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

ट्रेन के अंदर बैठे यात्री अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से बाहर निकलने लगे और सुरक्षा की तलाश में इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही पलों में आग ने ट्रेन के एक कोच को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

उस दौरान स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने के कुछ ही देर बाद पूरे कोच में धुआं भर गया, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि यात्रियों को सही समय पर बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए.

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यात्रियों ने उठाए गंभीर सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों ने रेलवे प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि स्टेशन पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण शुरुआती चरण में आग पर काबू पाया नहीं जा सका. इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने तर्क दिया कि यदि पानी और अग्निशामक यंत्रों का समय पर उपयोग किया गया होता तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था.

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