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BSAP बैरक में जवान ने सर्विस कार्बाइन से खुद को मारी गोली, आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? मौत की वजह बनी रहस्य

BSAP Jawan Suicide: रोहतास जिले के सासाराम स्थित BSAP-1 बैरक में तैनात एक जवान ने अपनी सर्विस कार्बाइन से खुद को गोली मारकर जान दे दी. मृतक की पहचान झारखंड निवासी किशोर राणा के रूप में हुई है. पुलिस ने हथियार जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और सभी पहलुओं से मामले की जांच जारी है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 4:25:59 PM IST

बैरक की छत पर जवान ने दी जान
बैरक की छत पर जवान ने दी जान


 BSAP Jawan Suicide: बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-1) के एक जवान ने अपनी सर्विस कार्बाइन से खुद को गोली मारकर जान दे दी. घटना करबंदिया थाना क्षेत्र स्थित BSAP-1 बैरक की छत पर हुई, जहां गोली चलने की आवाज सुनते ही परिसर में अफरा-तफरी मच गई. साथी जवान मौके पर पहुंचे तो वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ा मिला. सूचना मिलने पर पुलिस और BSAP के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

झारखंड के रांची जिले का रहने वाला था जवान

मृतक जवान की पहचान झारखंड के रांची जिले के दरौंदा निवासी किशोर राणा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह BSAP-1 में तैनात था. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है. परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है.

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घटनास्थल से सर्विस कार्बाइन जब्त

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जवान की सर्विस कार्बाइन को कब्जे में ले लिया है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित कर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है.

आत्महत्या के कारणों का अभी नहीं हुआ खुलासा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जवान ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के पीछे मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या, ड्यूटी से जुड़ा दबाव या कोई अन्य कारण तो नहीं था. इसके लिए मृतक के साथियों और परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

Tags: bsap jawan suicide
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