Home > बिहार > Bihar Viral Video: सारण में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ प्रेमी को देने लगी आवाज, फिर क्या हुआ?

Bihar Viral Video: सारण में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ प्रेमी को देने लगी आवाज, फिर क्या हुआ?

Bihar Mobile Tower Viral Video: बिहार के सारण में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे हड़ंकप मचा गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 15, 2026 6:03:58 PM IST

सारण लड़की वायरल वीडियो
सारण लड़की वायरल वीडियो


Bihar Mobile Tower Viral Video: बिहार में सारण में एक युवती ने ऐसा कदम उठा लिया, जिससे हड़कंप मच गया. पूरा मामला जिले के अमनौर प्रखंड स्थित पकड़ी महम्मद गांव का है, जहां शुक्रवार सुबह एक युवती अपने प्रेमी को बुलाने के लिए गांव के एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इसके बाद युवती टावर पर चढ़कर जोर-जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकार रही थी और उसे मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गई.

इस वजह से गांव में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई. यही नहीं लोगों और प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने युवती को समझाने और शांत करने की बहुत कोशिश की. लोग उससे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन गुस्से से भरी युवती किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी.

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पुलिस की टीम ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा

ऐसे में प्रशासन और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा, तब जाकर प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म हैं.

बता दें कि इन दिनों रील संस्कृति और सोशल मीडिया के अतिरेक प्रभाव के कारण युवाओं में धैर्य कम हो रहा है. अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरह जान जोखिम में डालना एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बनता जा रहा है.

ये भी पढ़ें:- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मूक-बधिर स्कूल का चौंकाने वाला वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Tags: bihar newsSaran Newsviral video
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