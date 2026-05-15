Bihar Viral Video: सारण में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़ प्रेमी को देने लगी आवाज, फिर क्या हुआ?

Bihar Mobile Tower Viral Video: बिहार में सारण में एक युवती ने ऐसा कदम उठा लिया, जिससे हड़कंप मच गया. पूरा मामला जिले के अमनौर प्रखंड स्थित पकड़ी महम्मद गांव का है, जहां शुक्रवार सुबह एक युवती अपने प्रेमी को बुलाने के लिए गांव के एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इसके बाद युवती टावर पर चढ़कर जोर-जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकार रही थी और उसे मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गई.

इस वजह से गांव में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई. यही नहीं लोगों और प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने युवती को समझाने और शांत करने की बहुत कोशिश की. लोग उससे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन गुस्से से भरी युवती किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी.

बिहार के छपरा जिले के सारण अमनौर क्षेत्र

में स्थित प्रेम प्रसंग विवाद में एक युवती, लड़के ने शादी से मना कर दिया तो वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लग गई जिससे वहां काफी संख्या में ग्रामीण इकठ्ठा हो

गए और युवती को समझाने लगते हैं। लड़की का आरोप है कि लड़के… pic.twitter.com/YftfkUSs5e — Pradeep Kumar (@Pradeep39192398) May 15, 2026

पुलिस की टीम ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा

ऐसे में प्रशासन और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा, तब जाकर प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म हैं.

बता दें कि इन दिनों रील संस्कृति और सोशल मीडिया के अतिरेक प्रभाव के कारण युवाओं में धैर्य कम हो रहा है. अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरह जान जोखिम में डालना एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बनता जा रहा है.

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