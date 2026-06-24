कौन हैं संजय पासवान? जिन्होंने गले में सांप लपेटकर खिंचवाई थी फोटो; झेलनी पड़ी थी आलोचना

Sanjay Paswan Viral Photo: बिहार से बीजेपी नेता संजय पासवान की एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई थी. जिसके बाद उनकी खूब आलोचना शुरू हो गई थी. दरअसल, बीजेपी नेता संजय पासवान ने गले में सांप लपेटे हुए एक तस्वीर साझा की थी. जिसमें उनकी आंखें बंद थी. जिससे प्रतीत हो रहा था कि वो भक्ति में लीन हैं. जिसपर लोग दो धरों में बंटे हुए नजर आए. कुछ ने इसे ईश्वरीय कृपा का संकेत माना. हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि उनकी आंखें डर के मारे बंद हैं.

इसके अलावा, संजय पासवान ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था कि नवरात्रि की शुरुआत में भोले बाबा का आगमन और आशीर्वाद. सभी को शुभकामनाएं. जय मां जगदंबा.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

फेसबुक पर पासवान के आलोचकों की संख्या कम थी. बसंत कुमार मिश्र ने तुकबंदी में टिप्पणी करते हुए लिखा कि उन्हें एमएलए, सांसद और मंत्री बनाया. एक साधारण आदमी को अभिनेता बना दिया. एक ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कई रूपों का उस्ताद बना दिया. रामनरेश पासवान ने उनसे पाखंड को बढ़ावा न देने का आग्रह किया. इसके राजेश कुमार ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि आप पूरी तरह से ढोंगी हैं. राजू सिन्हा ने पूछा कि क्या सांप की माला असली है?

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इसके अलावा, सुरेश राम ने कमेंट करते हुए लिखा कि अगर आपको सिर्फ पाखंडी और चापलूस ही बनना था तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी. इसके अलावा, बासुकी पासवान ने लिखा कि बीजेपी पासवान का पक्ष इसी पाखंड के कारण ले रही है. शिव बालक पासवान ने कमेंट करते हुए लिखा कि पाखंड से समाज का कोई भला नहीं होगा.

लोगों ने जमकर की आलोचना

इस तस्वीर पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी. जिसमें किसी ने इसकी आलोचना की तो किसी ने इसका समर्थन किया. इस तरह एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि एक बड़ा धोखा. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं हो सकती है. कभी ओझा गुनी बनना तो कभी सांप की माला पहनना- इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा?

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