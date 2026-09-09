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Samrat Choudhary: 2030 तक खत्म हो जाएगा पलायन, शराबबंदी को बताया नीतीश कुमार का एतिहासिक फैसला, सीएम सम्राट चौधरी ने क्या-क्या कहा?

Samrat Choudhary Interview: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में एएनआई पॉडकास्ट के दौरान कहा कि 2023 तक बिहार में पलायन खत्म हो जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शराब बंदी को नीतीश कुमार का एतिहासिक फैसला बताया.

By: Sohail Rahman | Published: September 9, 2026 12:18:01 PM IST

सम्राट चौधरी ने कहा- बिहार में 2030 तक खत्म हो जाएगा पलायन
सम्राट चौधरी ने कहा- बिहार में 2030 तक खत्म हो जाएगा पलायन


Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में एएनआई के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि बिहार में 2030 तक पलायन खत्म हो जाएगा. बिहार काफी लंबे से पलायन का दंश झेल रहा है. पिछले करीब 22 वर्षों से एनडीए की सरकार है. जिसमें बीजेपी भी सहभागिता रही है. लेकिन आज तक पलायन की समस्या खत्म नहीं हुई है. लेकिन आज तक पलायन की समस्या खत्म नहीं हुई है. हालांकि, बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दावे पूरे होंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान क्या-क्या कहा?

न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2030 से ठीक पहले आप देखेंगे कि बिहार से पलायन रूक जाएगा. बिहार में सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों से लेकर बच्चों की शिक्षा और नौकरी के मौकों तक बेहतर होगा. बिहार आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध बनेगा. नए शहरी केंद्र बनेंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गांव व्यवस्थित होंगे और कुल मिलाकर माहौल बेहतर होगा.

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शराबबंदी के सवाल पर क्या बोले सम्राट चौधरी?

बिहार में शराबबंदी को 10 साल से अधिक का वक्त हो गया है. जब इसको लेकर सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य में शराब पर रोक लगाकर अपने जीवन का एक एतिहासिक फैसला लिया. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि शराब बंदी की वजह से बिहार को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. लेकिन यह फैसला बिहार की महिलाओं के समर्थन में था. बिहार की आधी आबादी शराबबंदी का समर्थन करती हा और यह समर्थन जारी रहेगा.

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सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर क्या बोले?

जब उनसे दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बारे में पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने सभी कोचिंग सेंटरों के कामकाज के पूरे सिस्टम की जांच करने और उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा, हमने एक खास ‘कोचिंग सिटी’ बनाने का प्रस्ताव दिया है. हम अभी 12 जगहों पर टाउनशिप विकसित कर रहे हैं और इन सेंटरों को उन इलाकों में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं.

इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों को इन नई जगहों पर ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां चौड़ी सड़कें, फायर सेफ्टी के इंतजाम और एम्बुलेंस के लिए आसान पहुंच होगी. उन्होंने बताया कि ये विकास कार्य सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रहेंगे.बिहार के कई शहरों में टाउनशिप बनाई जा रही हैं. इसके लिए लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन की योजना बनाई जा रही है और मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है. हमने इस मकसद के लिए पटना के पाटलिपुत्र इलाके की पहचान की है और उसे नोटिफाई किया है.

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Tags: samrat choudhary
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