Home > बिहार > रात में प्रेमी पहुंचा प्रेमिका की ससुराल, सुबह बैठी पंचायत…फिर कुछ ही मिनटों में बदल गई तीन लोगों की किस्मत

रात में प्रेमी पहुंचा प्रेमिका की ससुराल, सुबह बैठी पंचायत…फिर कुछ ही मिनटों में बदल गई तीन लोगों की किस्मत

Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे उसके पुराने प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पंचायत बुलाई गई, लेकिन अलग रहने की सलाह देने के बजाय पंचायत ने दोनों की शादी करा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वहीं, प्रेमी के पहले से शादीशुदा होने और दो बच्चों का पिता होने के कारण इस फैसले की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 1:39:04 PM IST

शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका की कराई शादी
शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका की कराई शादी


Samastipur Viral Video: बिहार के समस्तीपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सामाजिक परंपराओं, पंचायत की भूमिका और कानून को लेकर नई बहस छेड़ दी है. शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे उसके पुराने प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद बुलाई गई पंचायत ने दोनों की शादी करा दी. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस फैसले की वैधता और पहले से मौजूद वैवाहिक रिश्तों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

शादीशुदा महिला और पुराने प्रेमी की कराई शादी

बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आए इस मामले ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है. यहां शादीशुदा महिला से मिलने उसके पुराने प्रेमी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. मामला पंचायत तक पहुंचा तो लोगों को उम्मीद थी कि दोनों को समझाकर अलग रहने की सलाह दी जाएगी, लेकिन पंचायत ने इसके उलट दोनों की शादी कराने का फैसला सुना दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, पंचायत के इस फैसले ने कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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10 साल पुराना प्रेम संबंध

जानकारी के अनुसार, खगड़िया जिले की रहने वाली अनुराधा कुमारी की करीब दस वर्ष पहले ताजपुर थाना क्षेत्र के चकपहाड़ निवासी पन्ना लाल यादव से मुलाकात हुई थी. उस समय पन्ना लाल एक विद्यालय में शिक्षक था, जहां अनुराधा पढ़ाई करती थी. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए. बाद में परिवार वालों ने पन्ना लाल की शादी किसी अन्य महिला से करा दी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत और संपर्क बना रहा.

नर्सिंग कॉलेज में हुई दूसरी मुलाकात

समय बीतने के बाद अनुराधा ने समस्तीपुर के सिंघिया खुर्द स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया. पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात कॉलेज के कर्मचारी मनोहर कुमार से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध विवाह तक पहुंच गए. करीब छह महीने पहले दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी. बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद पन्ना लाल को अनुराधा के समस्तीपुर में रहने की जानकारी मिली. इसके बाद दोनों के बीच फिर मुलाकात और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. इसकी जानकारी धीरे-धीरे अनुराधा के पति और उसके परिजनों को भी लग गई.

देर रात मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा

आरोप है कि पन्ना लाल देर रात अनुराधा से मिलने उसके ससुराल पहुंचा था. इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया. घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई और अगले दिन पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई. गांव वालों को उम्मीद थी कि पंचायत दोनों को अलग रहने की सलाह देगी या कोई सामाजिक समाधान निकालेगी, लेकिन पंचायत ने दोनों की शादी कराने का फैसला सुना दिया. बताया जा रहा है कि अनुराधा के पति ने भी इस निर्णय पर सहमति जता दी.

पंचायत के सामने भरवाई गई मांग, पहनाया गया मंगलसूत्र

पंचायत के फैसले के बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में पन्ना लाल ने अनुराधा की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया. इस दौरान पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया. वीडियो में दोनों अपनी सहमति जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पन्ना लाल पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी के साथ दो बच्चे भी हैं. ऐसे में पंचायत द्वारा दूसरी शादी कराए जाने की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं. पहली पत्नी के अधिकार, विवाह कानूनों और पंचायत की कानूनी सीमा को लेकर बहस तेज हो गई है. कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का पहला विवाह वैध रूप से जारी है और उसका तलाक नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी का मामला संबंधित कानूनों के तहत अलग कानूनी स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि, इस मामले में अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि हुई है.

प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वायरल वीडियो और पंचायत के फैसले को लेकर पुलिस स्वतः संज्ञान लेगी या किसी पक्ष की शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई होगी. मामले ने सामाजिक परंपरा, पंचायत की भूमिका और कानून के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है.

Tags: samastipur viral video
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