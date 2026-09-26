Home > बिहार > समस्तीपुर कांड पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एक को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम

समस्तीपुर कांड पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एक को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम

Samastipur Viral Video Case: बिहार के समस्तीपुर से जमुई जैसा कांड सामने आया था. जहां युवक-युवती के साथ कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी किया गया था. अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है और एक को पक्का मकान होने पर 24 घंटे का समय दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 26, 2026 12:34:28 PM IST

समस्तीपुर में लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
समस्तीपुर में लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर


Samastipur Viral Video Case: बिहार के समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. जिसपर जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए तीन आरोपियों के घरों को शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, एक अन्य आरोपी के पक्के मकान के कारण उसे अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है.

प्रशासन के अनुसार, कर्पूरीग्राम बिजौलिया के राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और अवधेश पासवान के घर सरकारी जमीन पर बने थे. अतिक्रमण की पुष्टि के बाद तीनों निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया.

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बड़ी संख्या में पुलिस बल रही तैनात

बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. वहीं जगतसिंहपुर निवासी रामसुंदर शर्मा के पुत्र विकाश कुमार का मकान पक्का निर्माण होने के कारण तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई. प्रशासन की ओर से उन्हें अतिक्रमित जमीन खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है. निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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आरोपी के पीडीएस लाइसेंस को किया बर्खास्त

इधर, मामले में एक आरोपी के पीडीएस डीलर होने की भी जानकारी सामने आई है. प्रशासन ने उसके पीडीएस लाइसेंस को बर्खास्त कर दिया है. इस पूरे मामले पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई है.

चारों आरोपियों की 6 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तकनीकी जांच के आधार पर चारों आरोपियों को करीब 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था. 23 सितंबर की देर रात गिरफ्तारी के बाद अगले दिन 24 सितंबर को सभी का मेडिकल कराया गया. इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया है.

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, एक नाबालिग लड़का और लड़की बाइक से बांध के पास पहुंचे थे और दोनों बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि युवकों ने नाबालिग लड़के के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह वहां से भाग गया. इसके बाद आरोपियों ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया.

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Tags: bihar newsviral video
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