Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम

Samastipur theft: बिहार के समस्तीपुर शहर स्थित विवेक-विहार मुहल्ला में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं. चोर बंद घरों को निशाना बनाकर ताला तोड़कर सोना चोरी कर रहे हैं, जबकि अब तक एक भी घटना का मुफस्सिल पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी है.

बंद घरों को बना रहे निशाना

बताया जाता है कि शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने पूर्व सैनिक ब्रजकिशोर पांडे के बंद घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गोदरेज में रखे सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. विगत करीब 5-6 महीनों में 4-5 घरों में सोना चोरी एवं छिनतई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही वारदातों से मुहल्ले के लोग डरे-सहमे हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

घर बंद कर दिल्ली गए थे पीड़ित

पीड़ित अपने बच्चे की पढ़ाई के सिलसिले में घर बंद कर दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया. पीड़ित के भाई ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल

मौके पर पहुंचे भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मुहल्ले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. उन्होंने मुफस्सिल पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल हो सके.

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