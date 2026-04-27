Home > बिहार > Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम

Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम

Samastipur theft: समस्तीपुर के विवेक-विहार मुहल्ले में लगातार चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं. बंद घरों को निशाना बनाकर चोर सोना चोरी कर रहे हैं, जबकि पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 7:05:29 PM IST

समस्तीपुर में चोरों का कहर,बंद घरों को निशाना बना रहे शातिर
समस्तीपुर में चोरों का कहर,बंद घरों को निशाना बना रहे शातिर


Samastipur theft: बिहार के समस्तीपुर शहर स्थित विवेक-विहार मुहल्ला में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं. चोर बंद घरों को निशाना बनाकर ताला तोड़कर सोना चोरी कर रहे हैं, जबकि अब तक एक भी घटना का मुफस्सिल पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी है.

 बंद घरों को बना रहे निशाना

बताया जाता है कि शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने पूर्व सैनिक ब्रजकिशोर पांडे के बंद घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गोदरेज में रखे सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. विगत करीब 5-6 महीनों में 4-5 घरों में सोना चोरी एवं छिनतई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही वारदातों से मुहल्ले के लोग डरे-सहमे हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

You Might Be Interested In

 घर बंद कर दिल्ली गए थे पीड़ित

पीड़ित अपने बच्चे की पढ़ाई के सिलसिले में घर बंद कर दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने सुनसान घर का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया. पीड़ित के भाई ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल

मौके पर पहुंचे भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मुहल्ले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है. उन्होंने मुफस्सिल पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं का खुलासा किया जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बहाल हो सके.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: samastipur theftvivek vihar locality
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम
Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम
Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम
Samastipur theft: समस्तीपुर में चोरों का आतंक: बंद घरों को बना रहे निशाना, पुलिस अब तक नाकाम