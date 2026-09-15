Bihar Crime: बेटे ने पिता से ऐसा क्या मांग लिया; जो नहीं देने पर उतार दिया मौत के घाट, मां को भी किया घायल

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड-39 में नशे के लिए पैसे नहीं मिलने से नाराज युवक ने अपने पिता पर कुदाल से हमला कर हत्या कर दी. इस बीच पिता को बचाने पहुंची मां पर भी आरोपी ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम के रूप में हुई है.

परिजनों के अनुसार, उनका बेटा मोहम्मद अरमान सूखे नशे का आदी है. सुबह नशे के लिए पैसे मांगने पर पिता ने देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद देर रात करीब 12 बजे अरमान नशे की हालत में घर पहुंचा और माता-पिता से विवाद करने लगा.

बेटे ने घर में रखी कुदाल से पिता पर किया हमला

इसी दौरान उसने घर में रखी कुदाल से पिता पर हमला कर दिया. गंभीर हालत में मोहम्मद इस्लाम को समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं, घायल मां का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पर पहुंची मुफ्फसिल थाना पुलिस ने आरोपी बेटे मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने क्या कुछ कहा?

मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.