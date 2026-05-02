Samastipur road accident: दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रकों के बीच फंसे बाइक सवार की मौके पर मौत

Samastipur road accident: समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मुसरीघरारी चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर हुंडईया (HP) पेट्रोल पंप के पास आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

तेज रफ्तार ट्रकों के बीच फंसा बाइक सवार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच आ गया. अचानक हुई इस स्थिति में युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ट्रकों की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सड़क पर चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मृतक की पहचान और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है. बताया जा रहा है कि इन दिनों समस्तीपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है.

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