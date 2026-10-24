बिहार के गांव में आसमान से गिरी रहस्यमयी चीज, जल रहा था LED बल्ब और लिखा था ‘Made in Korea’; मचा हड़कंप!

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर इलाके के बेलसंडी डीह गांव में रात के समय आसमान से एक रहस्यमयी चमकता हुआ डिवाइस गिरने से सनसनी फैल गई. जब यह अजीबोगरीब चीज एक जलते हुए एलईडी बल्ब और पैराशूटनुमा रस्सी के साथ नीचे उतरी, तो गांववालों में डर का माहौल बन गया. पास जाकर देखने पर उस पर ‘मेड इन कोरिया’ लिखा हुआ मिला. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

आसमान से गिरी रहस्यमयी चीज़

रात का समय था और सभी अपने घरों में थे, तभी आसमान से एक अजीबोगरीब डिवाइस नीचे आ गिरी. उस पर एक LED बल्ब लगातार ग्लो कर रहा था और साथ ही एक पैराशूट जैसी लंबी रस्सी भी जुड़ी हुई थी. इस मंजर को देखकर गांववाले हैरान रह गए. जब लोगों ने पास जाकर देखा, तो उस पर ‘Made in Korea’ लिखा हुआ था. इतनी रात को अचानक आसमान से ऐसी चीज़ गिरने की वजह से पूरे गांव में खलबली मच गई और लोग डर गए कि आखिर यह क्या बला है.

जासूसी डिवाइस या कुछ और? लोगों में दहशत

डिवाइस पर विदेशी टैग और 200 से 350 मीटर लंबी रस्सी देखकर गांववालों के मन में कई सवाल खड़े हो गए. कुछ लोगों ने इसे इलाके की जासूसी करने वाला इक्विपमेंट मान लिया, तो कुछ कहने लगे कि यह कोई सीक्रेट इनफॉर्मेशन जुटाने का यंत्र है. तरह-तरह की थ्योरी और अफवाहों के बीच घबराए हुए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ‘डायल 112’ की इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया.

बिहार के समस्तीपुर गांव में आस्मान से गिरा चमकता संदिग्ध उपकरण, उस पर लिखा था मेड इन कोरिया। आखिर ये कौन सी रहस्य मई चीज है? जो कोरिया की होते हुए बिहार में जा गिरी। https://t.co/MaxBHjDK7O — Critical Citizen (@criticalctzn) October 24, 2026

पुलिस जांच और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या कहा?

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और उस संदिग्ध डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया. शुरुआती जांच-पड़ताल से यह सामने आया कि यह डिवाइस मौसम विभाग (Meteorological Department) से जुड़ी हो सकती है और शायद एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई वेदर इंस्ट्रूमेंट है. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि इस बारे में पूरी तस्वीर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी. मामले की जानकारी जिला स्तर के अधिकारियों को भी दे दी गई है ताकि यह साफ हो सके कि यह डिवाइस आखिर कहां से आई थी.

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