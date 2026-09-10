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Samastipur Crime: पत्नी के साथ दोस्त को संबंध बनाता देख हो गया बेकाबू, रात को ही कर डाला सनसनीखेज कांड

Samastipur Crime: दोस्ती के पत्नी के साथ रिश्ते बनने पर रंजिश रखने वाले पति ने हत्याकांड की साजिश रची और रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया.

By: JP Yadav | Published: September 10, 2026 6:22:45 AM IST

Samastipur Crime: पत्नी के साथ दोस्त को संबंध बनाता देख हो गया बेकाबू, रात को ही कर डाला सनसनीखेज कांड
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Samastipur Crime:  बिहार के समस्तीपुर में जिले में 37 वर्षीय मिथुन गिरी मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को पत्नी से यह कहकर घर से निकला था कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है. देर रात तक मिथुन घर नहीं लौटा तो पत्नी के साथ-साथ परिवार की भी बेचैनी बढ़ गई. इस दौरान घर वालों ने दोस्तों और जानकारों को फोन करके जानकारी ली, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. बुधवार (09 सितंबर) सुबह बेचैन परिवार के सदस्यों ने तलाश की तो मिथुन गिरी का शव बांध किनारे मिला. तत्काल परिजन ने फोन कर पुलिस को बुलाया. पहली नजर में ही उसके शरीर पर चोट के निशान थे. परिजन ने दोस्त पर उसकी पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. 

मंगलवार शाम को दोस्त बुलाकर ले गया था

पुलिस जांच में सामने आया है कि मंगलवार की शाम को मिथुन गिरी नहाकर तैयार और अपने दोस्त के साथ घर से निकला था. दोस्त उसे घर पर लेने भी आया था. घटहो थाना क्षेत्र के मुसापुर निवासी रामप्रवेश गिरी का पुत्र मिथुन गिरी राजकोट में मजदूरी करता था. कुछ दिन पहले ही वह गांव लौटा था.  पुलिस ने खुलासा किया कि मंगलवार शाम उसका दोस्त अवधेश गिरी उसे बुलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद मिथुन वापस नहीं लौटा.

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अब पुलिस अवधेश गिरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि अवधेश गिरी भी हत्या की साजिश में शामिल है. सूत्रों के मुताबिक, चंद मुलाकातों के दौरान ही मिथुन गिरी के रिश्ते अवधेश गिरी की पत्नी के साथ बन गए. इस बीच इसकाी जानकारी अवधेश को मिली तो वह मिथुन से नफरत करने लगा और हत्या को अंजाम दिया.  

अवधेश की पत्नी से चल रही पूछताछ

वहीं, बुधवार सुबह मिथुन गिरी का शव बांध किनारे मिलने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका गहरा गई. सूचना पर पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. वहीं, शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजन घर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि अवधेश की पत्नी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है,

 जल्द होगा हत्याकांड का खुलासा

दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रथमदृष्टया अवैध संबंध की आशंका में हत्या किए जाने की बात सामने आई है.  अवधेश की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. 

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