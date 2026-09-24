56 सेकंड के Video ने ‘समस्तीपुर कांड’ की खोली पोल… पहले लड़के को भगाया, फिर 4 दरिंदों ने नाबालिग के साथ… कर दीं हदें पार!

Samastipur Minor Girl Misbehavior Viral Video: बिहार के जमुई के बाद अब समस्तीपुर से एक और शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है. कुछ दिन पहले ही जमुई में एक क्लास 10 की छात्रा के साथ सरेराह अभद्रता और छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके घाव अभी भरे भी नहीं थे कि समस्तीपुर से वैसी ही एक और खौफनाक वारदात सामने आ गई. एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ मनचलों ने तब बदसलूकी की, जब वह एक लड़के के साथ वहां फोटोग्राफी करने और बातचीत करने गई थी. आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो खुद ही मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो ने सनसनी फैला दी और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

जमुई के बाद समस्तीपुर में फिर वही कांड

जमुई की घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि समस्तीपुर से एक और रूह कंपा देने वाली खबर आ गई. बुधवार को सोशल मीडिया पर एक 56 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ दबंग किस्म के लड़के एक लड़की को चारों तरफ से घेरे हुए नजर आ रहे थे. पीड़ित लड़की बार-बार उन दरिंदों से मिन्नतें कर रही थी और खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन शोहदों पर कोई असर नहीं हुआ. लड़की ने जब कहा कि वह अपने भाई को बुला लेगी, तो बेखौफ आरोपियों ने कहा— ‘ठीक है, बुला लो उसे.’ इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ मारपीट और बदसलूकी शुरू कर दी.

After Jamui, a case of molestation of a girl was reported in Samastipur where some miscreants touched the girl’s private parts. Honorable Chief Minister Shri Samrat Chaudhary ji, if you are not able to handle Bihar then resign. Incidents are coming to light one after the other.… pic.twitter.com/xzQblflLSn — Wallah Habebe (@Wallahhabebe) September 24, 2026

तस्वीरों के शौक ने कैसे बदल दिया दिन को खौफ में

पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित लड़की एक लड़के के साथ बाइक पर सवार होकर समस्तीपुर के डैम बाईपास और लोकल एम्बैंकमेंट के पास घूमने गई थी. दोनों वहां शांति से बातचीत कर रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे, तभी स्थानीय कुछ मनचले लड़के वहां आ पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले उस लड़के को बुरी तरह धमकाया और मारपीट कर वहां से भगा दिया. जब लड़की अकेली पड़ गई, तो उन दरिंदों की नीयत खराब हो गई और उन्होंने उसे घेरकर गंदे कमेंट्स करने शुरू कर दिए.

उक्त मामले में कर्पूरीग्राम थाना की पुलिस द्वारा चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

— Samastipur Police (@Samastipur_Pol) September 24, 2026

वीडियो बनाने वालों की खुद फंसी गर्दन

इन शोहदों को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जो घिनौना खेल खेल रहे हैं, उसका वीडियो खुद उन्हीं के जी का जंजाल बन जाएगा. आरोपियों ने खुद या उनके साथियों ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और रॉब दिखाने के लिए इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, जनता का गुस्सा फूट पड़ा और ट्विटर-फेसबुक पर बिहार पुलिस को टैग कर तुरंत एक्शन लेने की मांग की जाने लगी.

VIDEO | Jamui harassment case: Main accused Nandan Yadav slapped by people outside court. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/nCb1mAxLbD — Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026

पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियां

वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. स्थानीय पुलिस अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर तुरंत लोकेशन और आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने बिना देर किए छापेमारी की और चारों आरोपियों को उनके घरों से धर दबोचा. पुलिस अब इस मामले में बाकी बचे लोगों की तलाश में जुटी है ताकि किसी भी गुनहगार को बख्शा न जा सके.

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