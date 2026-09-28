Bihar Crime: केला-गोभी चुराने पर तालिबानी सजा! गुस्साई भीड़ ने पेड़ से बांधा और की ऐसी बर्बरता...वीडियो देख मचा हड़कंप!

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करुआ गांव में चोरी के एक छोटे से आरोप पर कानून को हाथ में लेने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पिछले कुछ दिनों से खेतों से लगातार हो रही केला और गोभी की चोरी से परेशान किसानों ने जब निगरानी बढ़ाई, तो तड़के एक युवक को खेत से सब्जियां काटते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे बेरहमी से सड़क किनारे एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया. इस सनसनीखेज घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया. सूचना मिलते ही ‘डायल 112’ और स्थानीय कल्याणपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, भीड़ के चंगुल से युवक को सुरक्षित छुड़ाया और उसे थाने ले आई.

खेत में निगरानी कर रहे किसानों ने पकड़ा युवक

समस्तीपुर के करुआ गांव में पिछले कुछ समय से किसानों की फसलें लगातार चोरी हो रही थीं, जिससे किसान काफी परेशान थे. इसी बात से तंग आकर किसानों ने खेतों की रखवाली शुरू कर दी थी. सोमवार तड़के जब प्रवीण कुमार नामक एक युवक खेत में घुसकर केला और गोभी काट रहा था, तभी स्थानीय लोगों और खेत मालिकों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.

पेड़ से बांधकर पिटाई और वायरल हुआ वीडियो

युवक के पकड़े जाने के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई. गुस्साए ग्रामीणों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए पकड़े गए युवक को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया और पूछताछ के नाम पर उसके साथ मारपीट की. इसी दौरान किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

डायल 112 की टीम ने की त्वरित कार्रवाई

जैसे ही इस अमानवीय घटना की खबर पुलिस तक पहुँची, ‘डायल 112’ और कल्याणपुर थाने की पुलिस टीम बिना देर किए फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने भीड़ के चंगुल और पेड़ से बंधे उस युवक को सुरक्षित मुक्त कराया और अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आई. पुलिस अब इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि चोरी की इन वारदातों में असल में कौन-कौन शामिल था.

पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया

थाना प्रभारी रणवीर कुमार राउत ने मीडिया को जानकारी दी है कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी जांच की जा रही है कि वीडियो किसने और कब बनाया था. पुलिस का कहना है कि खेत मालिक द्वारा औपचारिक शिकायत या आवेदन मिलने के बाद कानून के मुताबिक आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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