Bihar: समस्तीपुर में महिला से छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने पहुंची डायल-112 टीम, युवक ने पुलिसकर्मी के साथ ही की हाथापाई

Bihar News: समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के एनएच-122 बी स्थित स्थानीय बाजार में एसबीआई के समीप बुधवार को महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया. इसके बाद सूचना पर पहुंची डायल-112 की पुलिस टीम के साथ एक युवक ने कथित तौर पर हाथापाई और अभद्र व्यवहार किया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

जानकारी के अनुसार, एसबीआई के समीप एक महिला के साथ छेड़खानी की सूचना स्थानीय लोगों ने डायल-112 को दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेने का प्रयास किया. इसी दौरान युवक पुलिसकर्मियों से उलझ गया और कथित तौर पर हाथापाई करने लगा.

पुलिसकर्मी और युवक के बीच उठापटक

देखते ही देखते पुलिस और युवक के बीच उठापटक शुरू हो गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों और युवक के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है. वीडियो में एक तीसरा व्यक्ति भी युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है.

हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने इस संबंध में कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को काबू में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि महिला से छेड़खानी की शिकायत पर डायल-112 की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इसी दौरान टीम में शामिल दारोगा राजू यादव के साथ आरोपी युवक ने अभद्र व्यवहार करते हुए हाथापाई की. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.