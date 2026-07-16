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Bihar: समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से एक बार फिर मासूम का अपहरण, मां की आंख लगते ही बच्चे को ले गया शख्स, तलाश जारी

Samastipur News: पीड़ित महिला का कहना है कि स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को गमछे से ढककर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिजन थाने पहुंच बच्चे की बरामदगी की मांग कर रहे हैं.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 9:17:07 PM IST

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण
समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण


Bihar News: बिहार के समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से एक बार फिर मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. उजियारपुर थाना क्षेत्र के मालती वार्ड नंबर 9 की रहने वाली एक महिला अपने तीन वर्षीय बेटे के साथ दरभंगा स्थित मायके में शादी समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर जंक्शन पहुंची थी. आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया. 

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से जांच में जुट गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. पीड़ित महिला कंचन देवी ने जीआरपी थाना में दिए आवेदन में बताया है कि वह उजियारपुर थाना क्षेत्र के मालती गांव की रहने वाली है. वह अपने तीन वर्षीय बेटे केतन के साथ दरभंगा स्थित मायके में अपने चाचा के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही थी.

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महिला को आ गई थी नींद

उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी. दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर उसे नींद आ गई, जबकि उसका बेटा प्लेटफॉर्म पर खेल रहा था. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया.

पीड़ित महिला का कहना है कि स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को गमछे से ढककर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. बच्चे के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिजन थाने पहुंच बच्चे की बरामदगी की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद जीआरपी और रेल पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

पुलिस प्लेटफॉर्म संख्या-1 सहित स्टेशन परिसर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास कर रही है. जीआरपी का कहना है कि बच्चे की बरामदगी के लिए एक टीम गठित किया गया है. टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.

बता दें कि करीब एक महीने पहले भी समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 से एक बच्चे की चोरी हुई थी. उस मामले में जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोतिहारी से बच्चे को सकुशल बरामद किया था और बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भी खुलासा किया था. ऐसे में एक बार फिर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी के आधार पर बच्चे की तलाश में जुटी है.

(समस्तीपुर से फिरोज आलम की रिपोर्ट)

Tags: bihar newscrime newssamastipur News
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