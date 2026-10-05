सहरसा के मंदिर में गोलियों की गूंज, एक शख्स घायल; गुस्साई भीड़ ने फूंकी महंत की गाड़ी, जानें पूरा मामला

सहरसा के प्रसिद्ध संत बाबा कारू खिरहर मंदिर में न्यास समिति के गठन को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया. गुस्साए लोगों ने न्यास के महंत की गाड़ी में आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी महंत समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.

क्या है मामला?

बिहार के सहरसा में मंदिर न्यास समिति के गठन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया. महिषी थाना क्षेत्र के महपुरा स्थित प्रसिद्ध संत बाबा कारू खिरहर मंदिर परिसर में महंत और उनके समर्थकों का ग्रामीणों से विवाद हुआ. आरोप है कि इसी दौरान मंदिर के महंत निरंजन यादव और उनके समर्थकों ने कुछ ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दूसरे को गोली छूकर निकल गई. घायल का इलाज सहरसा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

लोगों ने फूंक दी महंत की गाड़ी

घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने महंत और उनके समर्थकों को मंदिर परिसर में रोक लिया और महंत की कार में आग लगा दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मंदिर परिसर को घेर लिया.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने जांच के दौरान मंदिर से तीन पिस्टल और तीन कारतूस बरामद किए. मामले में मुख्य आरोपी महंत निरंजन यादव समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है. तनाव को देखते हुए मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है.

बाइ- .पंकज कुमार सिंह (सदर एसडीपीओ सहरसा)

रिपोर्टर- मुरारी कुमार

यह खबर भी पढ़ें: ‘जिससे किया प्यार, उसी ने पटक-पटककर मारा..’ काजल राघवानी ने सुनाया मोहब्बत का दर्दनाक किस्सा, बोलीं- बालों को खींचकर जमीन पर पीटा!

यह खबर भी पढ़ें: किसके मुंह पर लगेगा ताला? बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान ने दिया ऐसा टास्क, अब प्रतियोगियों में मचेगा घमासान!