Home > क्राइम > चचेरी भाभी से नाजायज रिश्ते का विरोध कर रही थी पत्नी, गुस्से में पति ने दुपट्टे से… 4 साल के बेटे ने बताई पिता की दरिंदगी

चचेरी भाभी से नाजायज रिश्ते का विरोध कर रही थी पत्नी, गुस्से में पति ने दुपट्टे से… 4 साल के बेटे ने बताई पिता की दरिंदगी

Saharsa Murder Case: सहरसा ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ज़िले के पंचवटी चौक के पास किराए के मकान में रहने वाली एक महिला की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी.

By: Shristi S | Published: June 13, 2026 5:07:18 PM IST

चचेरी भाभी से नाजायज रिश्ते के विरोध में पति ने पत्नी को मार डाला
चचेरी भाभी से नाजायज रिश्ते के विरोध में पति ने पत्नी को मार डाला


Bhabhi Devar Extra Marital Affair: बिहार के सहरसा ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ज़िले के पंचवटी चौक के पास किराए के मकान में रहने वाली एक महिला की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी.

घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. मृतका की पहचान खगड़िया ज़िले की रहने वाली 35 वर्षीय सोनी कुमारी के तौर पर हुई है. उसकी मां ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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क्या है पूरा मामला?

मृतका की मां, लीला देवी ने बताया कि खगड़िया ज़िले के थुठी मोहनपुर गांव के रहने वाले सोनू शर्मा ने सोनी कुमारी से लगभग सात साल पहले शादी की थी. उनके दो बेटे थे: छह साल का मोनू और चार साल का विवान. सोनू शर्मा प्लंबर का काम करते थे.

परिवार वालों के मुताबिक, दिल्ली में काम करने के दौरान सोनू शर्मा के अपने चचेरे भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध बन गए थे. जब सोनी कुमारी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इसका विरोध किया. इसके बाद हुए विवाद के चलते, वह अपने दोनों बच्चों के साथ सहरसा चली गईं और अपने पति से अलग रहने लगीं.

बच्चों के साथ फौजी के मकान में को किराए के तौर पर लिया

सहरसा आने के बाद, सोनी कुमारी ने पंचवटी चौक के पास एक फौजी का मकान ₹2,000 प्रति माह के किराए पर लिया. वह आस-पास के घरों में घरेलू काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं. बताया जाता है कि सोनू शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घटना से ठीक तीन दिन पहले सहरसा आए थे, लेकिन उनके पुराने विवाद को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई.

आरोपी ने कैसे की पत्नी की हत्या?

मृतका की मां के अनुसार, गुरुवार देर रात पति-पत्नी के बीच कथित अवैध संबंधों को लेकर तीखी बहस हुई. आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सोनू शर्मा ने पहले अपनी पत्नी का गला उसके दुपट्टे से घोंटा और फिर बेरहमी से उस पर हमला किया. इस हमले में सोनी कुमारी की मौत हो गई. चार साल का बेटा इस घटना का चश्मदीद गवाह बना. दंपति के चार साल के बेटे, विवान ने इस दुखद घटना को अपनी आंखों से देखा.

परिवार वालों के मुताबिक, बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट की और फिर उनकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है. सूचना मिलने पर सहरसा सदर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

आरोपी पति की तलाश में छापेमारी जारी

सदर SDPO आलोक कुमार ने बताया कि पति के साथ विवाद के बाद महिला की हत्या कर दी गई. FSL टीम मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि गहन जांच चल रही है; पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच के नतीजों और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Tags: biharcrimeextra marital affairs
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